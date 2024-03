Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Fantastycznie rozpoczął się Der Klassiker dla Borussii Dortmund

W 10. minucie gola strzelił Karim Adeyemi

Julian Ryerson podwyższył wynik na 2:0 w 83. minucie

Borussia Dortmund pokonuje Bayern Monachium

Na sobotę zaplanowano spotkanie derbowe w rozgrywkach Bundesligi, w którym Bayern Monachium zmierzy się z Borussią Dortmund. Ten mecz był o wielkiej wadze zarówno dla jednych jak i drugich. “Bawarczycy” zwycięstwem mogli odpowiedzieć Bayerowi Leverkusen. Natomiast piłkarze Edina Terzicia dzięki trzem punktom mogli wskoczyć na miejsce premiowane awansem do Ligi Mistrzów.

Mecz rozpoczął się znakomicie dla gości z Dortmundu. Borussia już w 10. minucie objęła prowadzenie w Der Klassiker. Fantastyczne podanie w uliczkę Juliana Brandta zamienił na gola Karim Adeyemi. Sven Ulreich, zastępujący między słupkami Manuela Neuera, w tej sytuacji mógł się zachować lepiej, ponieważ piłka po strzale przełamała mu dłoń.

Tak Borussia Dortmund wyszła na prowadzenie w Klassikerze! ⚽️⚽️⚽️



Zaskakująca pierwsza połowa za nami. #domBundesligi pic.twitter.com/vPpQcoO533 — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) March 30, 2024

Bayern miał swoje okazje, aby doprowadzić do wyrówania, jednak w 83. minucie to Borussia Dortmund dołożyła trafienie. A konkretnie zrobił to Julian Ryerson. Norweski defensor otrzymał podanie od Sebastiana Hallera i strzałem po ziemi pokonał Svena Ulreicha.

Finalnie mecz zakończył się wynikiem 2:0.

