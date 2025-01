Borussia Dortmund szuka nowego trenera. Trzech kandydatów

Giuseppe Maffia/Alamy Na zdjęciu: Nuri Sahin

Borussia intensywnie szuka następców Sahina

Borussia Dortmund w tym sezonie radzi sobie bardzo słabo, a przynajmniej jeśli pod uwagę weźmiemy ligowe rozgrywki. W Bundeslidze do tej pory zespół, który przez ostatnie lata, a nawet dekadę przyzwyczaił do walki o mistrzostwo, obecnie zajmuje odległe 10 miejsce w stawce i trzeba przyznać, że ich gra nie jest nawet bliska temu, co można było oglądać jeszcze w poprzednim sezonie. Nieco lepiej jest w rozgrywkach Ligi Mistrzów, ale po wczorajszej porażce BVB z Bologną miarka się przebrała i Nuri Sahin został zwolniony.

Dlatego też władze klubu szukają nowych potencjalnych szkoleniowców. Według niemieckiego “Sky Sports” w grę wchodzi trzech kandydatów. Mowa przede wszystkim o Eriku ten Hagu, byłym trener Manchesteru United, ale także na liście życzeń klubu jest Roger Schmidt, były opiekun Benfiki Lizbona oraz Nico Kovać, który prowadził Wolfsburg.

Wydaje się, że z tego grona najbardziej sensownym kandydatem byłby Erik ten Hag, który choć za pracę w Manchesterze United oceniany jest raczej negatywnie, to wcześniej w Ajaxie Amsterdam jego zespół prezentował się bardzo dobrze. Z kolei dwaj pozostali kandydaci, a szczególnie Nico Kovać wydają się bardzo ryzykownymi ruchami.

