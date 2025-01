Borussia Dortmund ma nowego trenera. W CV Bayern Monachium

Borussia Dortmund znalazła następcę Nuriego Sahina. Patrick Berger ujawnia szczegóły porozumienia BVB z nowym szkoleniowcem. W swoim CV ma on między innymi Bayern Monachium.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Borussia Dortmund - Szachtar Donieck

Borussia związała się z jednokrotnym mistrzem Niemiec

W poprzednim tygodniu Borussia Dortmund postanowiła zakończyć współpracę z Nurim Sahinem. Były piłkarz BVB poprowadził drużynę w 27 meczach, z których wygrał 12, zremisował cztery i przegrał 1. Włodarze klubu z Singal Iduna Park nie byli usatysfakcjonowani pozycją drużyny w Bundeslidze i zwolnili tureckiego szkoleniowca. Tymczasowo jego rolę przejał Mike Tullberg, opiekun zespołu U19.

Duńczyk poprowadził BVB w spotkaniach z Werderem Brema (2:2) i Szachtarem Donieck (3:1). Jednak coraz więcej wskazuje na to, że już w pojedynku z Heidehneim na ławce dortmundczyków może zasiąść nowy trener. Patrick Berger ujawnił, że będzie nim Niko Kovac. Nazwisko Chorwata pojawiało się w mediach, ale wydawało się, że decyzja jeszcze nie zapadła.

Kovac, który prowadził takie drużyny, jak Eintracht, Bayern Monachium, Monaco i Wolfsburg, pozostawał bez pracy od marca 2024 roku. 53-latek miał złożyć podpis pod umową ważną przez półtora roku. To oznacza, że będzie odpowiadał za wyniki BVB do końca sezonu 2025/26, a nie tylko do 30 czerwca 2025 roku, jak przypuszczano.

Chorwat w swoim dorobku ma jedno mistrzostwo Niemiec, wywalczone z Bayernem (18/19) i dwa krajowe puchary, zdobyte z Eintrachtem (17/18) i Bawarczykami (18/19), a także jeden Superpuchar (18/19).