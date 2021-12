PressFocus Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Bez kilku zawodników będzie musiał sobie poradzić Bayern Monachium w sobotnim hicie Bundesligi przeciwko Borussii Dortmund. Trener Julian Nagelsmann nie zamierza jednak narzekać.

W najciekawszym meczu 14. kolejki Bundesligi Borussia Dortmund zmierzy się w sobotę z Bayernem Monachium. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:30

Bayern przystąpi do meczu na Signal Iduna Park osłabiony brakiem kilku zawodników

Sobotnie spotkanie będzie także kolejnym pojedynkiem dwóch kluczowych piłkarzy swoich zespołów – Roberta Lewandowskiego i Erlinga Haalanda

Kadrowe zmartwienia Nagelsmanna

Szkoleniowiec Bayernu Monachium Julian Nagelsmann dużą część piątkowej konferencji prasowej przed meczem z Borussią Dortmund poświęcił sytuacji kadrowej swojej drużyny. Największym jego zmartwieniem jest obsadzenie pozycji nr 6. W sobotę na murawie na pewno nie zobaczymy Joshuy Kimmicha i Marcela Sabitzera, a pod znakiem zapytania stoi występ Leona Goretzki.

– Gabriel Vidović doznał wczoraj kontuzji, a chcieliśmy, aby był z nami. Ma problemy z biodrem i wypadnie na kilka tygodni. Sabitzer również będzie nieobecny przez pewien czas. Josh Kimmich wróci do gry w ciągu najbliższego tygodnia, jeżeli wszystko potoczy się zgodnie z planem. Choupo-Motungo może opuścić kwarantannę dziś wieczorem, jeśli uzyska negatywny wynik testu. Nie będzie go jednak jutro z nami. Josip Stanisić zerwał więzadło na treningu i na razie także będzie niedostępny – powiedział Nagelsmann podczas piątkowej konferencji prasowej.

– Szanse gry Leona to 60/40. Decyzję w jego sprawie podejmiemy dziś lub jutro w ciągu dnia. Ma uporczywy problem z rzepką, co wiąże się z bólem. Będziemy się jeszcze w tej sprawie konsultować. Sprawdzimy, czy jest w stanie grać na 100 procent. Dopiero wtedy będzie sens jego gry od początku. Ten mecz jest zbyt ważny, aby pozwolić grać komuś, kto nie jest gotowy na 100 procent. Jamal również dobrze radził sobie na tej pozycji. Musimy poczekać i zobaczyć, teraz nie mogę jeszcze postawić 100-procentowej diagnozy – dodał.

– Jeśli Leon nie będzie mógł zagrać, alternatywą będą Jamal Musiala i Marc Roca. Jamal spisał się ostatnio bardzo dobrze. Biorąc pod uwagę, że Sabitzer i Kimmich, dwie szóstki, są już poza grą, brak Goretzki byłby z pewnością gorzki. Ale nie będziemy z tego powodu marudzić. Jeśli zawodnicy są nieobecni, to tak musi być. Musimy jak najlepiej wykorzystać tę sytuację – dodał.

Większe emocje przed Der Klassiker

Nagelsmann przyznał również, że przed sobotnim meczem w Dortmundzie towarzyszą mu nieco większe emocje niż zwykle. – Zauważyłem wczoraj wieczorem, że jestem nieco bardziej spięty niż przed innymi meczami. Nie mam najlepszych statystyk przeciwko BVB, ale doświadczyłem też emocjonalnych zwycięstw. To będzie ważne spotkanie dla naszego klubu. Dortmund rozgrywa bardzo dobry sezon, my również. To mecz na szczycie, oczekiwania są bardzo wysokie, a napięcie niezbędne. Dzisiaj odbędziemy dobry ostatni trening i udamy się do Dortmundu z emocjami na dobrym poziomie – dodał.

🗣️ @J__Nagelsmann: "Ich habe gestern schon ein wenig gemerkt, dass ich etwas angespannter bin als vor manch anderem Spiel. Für unseren Klub ist es ein wichtiges Spiel. Wir haben einen gewissen Anspruch. Dortmund spielt eine gute Saison. Die Vorfreude ist schon sehr groß" #BVBFCB pic.twitter.com/AcQ7EhmoJb — FC Bayern München (@FCBayern) December 3, 2021

Haaland i Lewandowski

Podczas przedmeczowej konferencji prasowej nie zabrakło również pytań o kluczowego zawodnika Borussii Dortmund Erlinga Haalanda, który w sobotę powinien wybiec na murawę od pierwszej minuty.

– Haaland zawsze jest niebezpiecznym zawodnikiem, szczególnie kiedy sam jest przy piłce. Ma wielki dar poruszania się w przestrzeniach i za plecami osoby będącej w posiadaniu piłki, czekając na jej stratę. Najważniejsze będzie to, abyśmy bardzo szybko zamykali luki w posiadaniu piłki i dobrze współpracować w przypadku jej straty. Musimy uniemożliwić mu rozpędzenie się – powiedział Nagelsmann.

– Problemem dla Dortmundu będzie również wyłączenie Lewandowskiego. Drużyna, która lepiej poradzi sobie z zatrzymaniem czołowego napastnika przeciwnika, zdecydowani zwiększy swoje szanse na zwycięstwo – dodał szkoleniowiec Bayernu.

