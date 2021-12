fot. PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Borussia Dortmund przegrała w szlagierze Bundesligo z Bayernem Monachium 2:3. Po zakończeniu spotkania w rozmowie z Viaplay suchej nitki na arbitrze Felxie Zwayerze nie zostawił napastnik Borussii Dortmund Erling Haaland.

Borussia Dortmund po sobotnim hicie ligi niemieckiej wciąż pozostaje zespołem bezkompromisowym

Ekipa z Signal Iduna Park ma juz jednak na swoim koncie cztery porażki

Po zakończeniu starcia z Bayernem Monachium emocje udzieliły się najlepszemu napastnikowi BVB

Borussia – Bayern: Haaland nie przebierał słowach na temat postawy sędziego

Borussia Dortmund nie zdołała przerwać serii kolejnych porażek z Bayernem Monachium w sobotni wieczór. Bawarczycy ulegli w roli gospodarza z ekipą Juliana Nagelsmanna 2:3. Jednocześnie piłkarze BVB zaliczyli siódmą z rzędu porażkę z ekipą z Allianz Arena. Nie dziwi, że rozdrażniony był po zakończeniu spotkania Erling Haaland.

– Czuję się do du… Jestem zmęczony – mówił napastnik reprezentacji Norwegii przed kamera Viaplay.

– To było dobry i bardzo ładny. Bardzo ciekawy. Jeśli jednak chodzi o decyzję sędziego, to był to po prostu skandal – kontynuował Haaland.

– W kontekście sytuacji z Marco Reusem, muszę powiedzieć, że był to oczywiście rzut karny. Spytałem sędziego wprost: “Dlaczego nie podejdziesz do monitora i zweryfikujesz sytuacji poprzez VAR”. Sędzia powiedział, że ma takiej potrzeby. To był arogant. Muszę się trochę uspokoić, ale w moim odczuciu zachowanie sędziego było aroganckie. Nie powiem nic więcej – rzekł Norweg.

Erling Haaland nie gryzł się w język. Ostre reakcje na rzuty karne w hicie Bundesligi. "Nie powiem więcej, bo będę miał problemy" pic.twitter.com/3nDJhrKXk1 — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) December 4, 2021

– Co do sytuacji z Matsem Hummelsem, to nie widziałem za dobrze całej sytuacji. Nie znam być może za dobrze przepisów, ale w naszym odczuciu rzut karny nie powinien zostać podyktowany. Atmosfera u nas jest do du… Należał nam się rzut karny, ale nie chcę mówić nic więcej, bo mógłbym mieć kłopoty – powiedział napastnik BVB.

– Mam wrażenie, że sędzia chciał być na pierwszych stronach gazet i prawdopodobnie się na nich znajdzie. Nie wiem jednak, czy chciał być z takich powodów na świeczniku, z których może się znaleźć. To nie był dobry dzień dla tego arbitra – podsumował Haaland.

Borussia Dortmund po rozegraniu 14 spotkań ligowych legitymuje się bilansem 30 oczek na koncie. Aktualnie traci cztery punkty do prowadzącego Bayernu Monachium. W następnej kolejce ligowej dortmundczycy zmierzą się na wyjeździe z BfL Bochum.

