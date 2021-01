Jerome Boateng to jeden z tych piłkarzy Bayernu Monachium, którego przyszłość w klubie wciąż jest niepewna. Aktualny kontrakt 32-latka z klubem z Allianz Stadium wygasa z końcem sezonu. Tymczasem były reprezentant Niemiec Lothar Matthaeus zaapelował do władz Bayernu, aby przedłużyły kontrakt z doświadczonym zawodnikiem.

Jerome Boateng trafił do monachijskiej ekipy latem 2011 roku z Manchesteru City. Niemiec błyskawicznie stał się fundamentalną postacią defensywy Bawarczyków. Za piłkarzem wstawił się na łamach mediów były zawodnik między innymi Bayernu Monachium, czy Interu Mediolan.

– Bayern nie chce wydawać dużych pieniędzy na transfery, a jednak pozwolił na odejście z klubu Davida Alaby. Boateng od dwóch lat jest mocnym punktem zespołu. Szczególnie od momentu, gdy do klubu trafił Hansi Flick, spisuje się dobrze. Odzyskał przede wszystkim dawną dyspozycję. W związku z tym Bayern powinien usiąść z zawodnikiem do rozmowy i pomyśleć o przedłużeniu kontraktu o rok lub dwa – przekonywał Lothar Matthaeus w rozmowie ze Sky.

Bayern rozważa różne scenariusze

Godne uwagi jest to, że w sezonie, w którym monachijska ekipa wygrała potrójną koronę, to Boateng należał do kluczowych postaci w zespole. Zawodnik otrzymywał regularnie szanse do gry, tworząc świetny duet środkowych defensorów z Davidem Alabą. Nie jest żadną tajemnicą, że trener Hansi Flick bardzo ceni doświadczenie 32-latka. Zdaniem Lothara Matthaeusa utrata obu piłkarzy może wiązać się z dużym ryzykiem. Spekuluje się, że Bayern ma wizję, aby duet środkowych obrońców na dobre zaczęli tworzyć Niklas Suele i Lucas Hernandez.

Przez długi czas podatność Boatenga na kontuzje była uważana za problem. Dlatego Bayern chciał się od niego uniezależnić. W każdym razie zawodnik dużo nad sobą pracował, co skutkuje tym, że po specjalnych treningach siłowych jego ciało nie jest już tak narażone na urazy, jak to miało miejsce w wcześniej. W minionym roku zawodnik miał tylko jedną poważną kontuzję, której doznał w finale Ligi Mistrzów. Był to uraz ścięgna podkolanowego.

Kluczem do porozumienia kwestie finansowe

Boateng co prawda nie jest najlepiej zarabiającym piłkarzem w szeregach mistrzów Bundesligi, ale jednym z najwyższymi zarobkami, które liczą mniej więcej 12 milionów euro rocznie. Można przypuszczać, że w przypadku nowej umowy, zawodnik musiałby się zgodzić na obniżenie swojej pensji.

Według informacji Bildu i SportBildu jak na razie do żadnych rozmów na temat nowego kontraktu la Boatenga nie doszło. Niemniej sytuacja pandemiczna może wpłynąć na to, że ostatecznie sternicy Bayernu zdecydują się na zatrzymanie zawodnika. Tym bardziej że wielu transferów niemiecki klub w związku z niepewną przyszłością nie planuje. Spekuluje się, że jednym z głównych celów Bawarczyków jest Dayot Upamecano z RB Lipsk.