Bayern Monachium według informacji Sky Germany doszedł do porozumienia z Borussią M’gladbach w sprawie transferu 13-latka. Bawarczycy chcą przeznaczyć na transakcję z udziałem talentu podobno ponad 300 tysięcy euro.

13-latek za krocie

Bayern Monachium ma pozyskać młodego zawodnika w trakcie letniego okna transferowego. Mowa o Mike’u Wisdomie, który miałby wzmocnić zespół U-14. Przedstawiciele klubu z Allianz Arena chcą pozyskać piłkarza, którego obserwowali przez 1,5 roku. Zawodnikowi ostatecznie udało się zaimponować działaczom Bayernu.

Eksperci oceniają Wisdoma za niezwykłe talent. Aktualnie kandydat na świetnego piłkarza kształtuje swój talent w Borussii M’gladbach. Latem natomiast Wisdom ma zakotwiczyć w klubie z Monachium.

Bayern w grze o zawodnika w pokonanym polu pozostawił Borussię Dortmund i Bayer Leverkusen. Sky podaje, że przede wszystkim ekipa z Signal Iduna Park była gotowa złożyć bardzo atrakcyjną ofertę. Chociaż sternicy BVB zaprzeczają tego typu doniesieniom.

Według doniesień Sky łączna suma transakcji z udziałem 13-latka ma wynieść ponad 300 tysięcy euro. Największa część tej sumy to bonus za podpisanie kontraktu zawodnika, którą klub może negocjować indywidualnie z rodzicami Wisdoma. Istnieją również płatności, takie jak dodatki relokacyjne dla rodziców i pensja juniora dla zawodnika. Rekompensata za szkolenie Borussii wynosi z kolei ponad 20 tysięcy euro.

Wynagrodzenia z kontraktu dla juniorów do lat 15 nie mogą przekroczyć 400 euro w Bayernie. Od U-16 klub może wypłacać wyższe pensje. Nierzadko najlepsi zawodnicy w tej grupie wiekowej inkasują od 2000 do 3000 euro brutto miesięcznie. Czołowie piłkarze U-17 zarabiają natomiast od 4000 do 5000 euro miesięcznie.

