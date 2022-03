Pressfocus Na zdjęciu: Ryan Gravenberch w meczu z Benfiką

Ryan Gravenberch wzbudził zainteresowanie wielu świetnych klubów. Jednym z nich jest Bayern, co potwierdził sam Holender.

Latem kolejny zawodnik Ajaxu może trafić do czołowego europejskiego klubu

Rozchwytywany jest Ryan Gravenberch

Holender potwierdził zainteresowanie Bayernu

Bayern ma konkurencję

Ajax słynie ze swojej doskonałej akademii, która wypuściła w świat światowej klasy trenerów, ale przede wszystkim zawodników. Najnowsze przykłady to Matthijs de Ligt, czy Frenkie de Jong. Mimo tego w drużynie z Amsterdamu wciąż są kapitalni gracze jak na przykład: Andre Onana, Antony oraz Noussair Mazraoui.

Jednym z wyróżniających się piłkarzy w Ajaxie jest bez wątpienia Ryan Gravenberch. 22-latek występuje jako środkowy pomocnik, tzw. ósemka. Z powodzeniem może również grać nieco niżej. W sezonie 2021/2022 rozegrał już 37 meczów. Strzelił w nich dwa gole oraz zaliczył sześć asyst.

Gravenberch ma umowę z Ajaxem do 30 czerwca 2023 roku. Klub chciał ją przedłużyć, ale już wiemy, że to do tego nie dojdzie. Holender przyznał bowiem, że negocjacje zostały wstrzymane i nie będą wznowione. Jednocześnie media informowały, że 19-latek nie chce opuścić drużyny za darmo. To sprawia, że jego letni transfer jest bardzo prawdopodobny.

Pozyskaniem Holendra zainteresowany jest Bayern. Monachijczycy to jednak nie jedyny chętny na kupno 19-latka, co potwierdził pomocnik Ajaxu. – Tak, oczywiście. Możesz to przeczytać wszędzie, więc jest zainteresowanie Bayernu, ale myślę, że jest kilka klubów – stwierdził Gravenberch, którego portal Transfermarkt wycenia na 35 milionów euro.

