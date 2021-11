PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robertowi Lewandowskiemu nie udało się zdetronizować Lionela Messiego i sięgnąć po pierwszą w karierze Złotą Piłkę. Napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium zajął drugie miejsce w plebiscycie France Football. Z takim rozstrzygnięciem nie zgadza się były reprezentant Niemiec Lothar Matthaeus.

Robert Lewandowski zajął drugie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki za 2021 rok

Reprezentant Polski musiał uznać wyższość Lionela Messiego, który sięgnął po nagrodę po raz siódmy w karierze

Z takim werdyktem nie zgadza się były reprezentant Niemiec Lothar Mattheus

Matthaeus nie rozumie werdyktu

Plebiscyt Złotej Piłki za 2021 rok został rozstrzygnięty w poniedziałkowy wieczór. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Paryżu, po raz siódmy w historii Złotą Piłkę otrzymał Lionel Messi. Argentyńczyk nieznacznie wyprzedził Roberta Lewandowskiemu, któremu na pocieszenie organizatorzy wręczyli nagrodę dla najlepszego strzelca w mijającym roku.

Z głównym werdyktem kategorycznie nie zgodził się zdobywca Złotej Piłki z 1990 roku, a obecnie ekspert Sky Germany, Lothar Matthaues. – Szczerze mówiąc nie rozumiem świata po tej decyzji. Z całym szacunkiem dla Lionela Messiego i wszystkich innych nominowanych wspaniałych piłkarzy, żaden nie zasłużył na to tak bardzo jak Lewandowski. France Football nie przyznało tej nagrody w ubiegłym roku i właśnie ze względu na wszystkie tytułu, które Robert zdobył z Bayernem w 2020 roku, jest bezkonkurencyjny, nie tylko biorąc pod uwagę ostatnie dwa lata – powiedział Matthaeus, cytowany przez Sky Germany, którego jest ekspertem.

– Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko 2021 rok, był lepszy od reszty. Pobił rekord Gerda Muellera, ponownie znalazł się na szczycie klasyfikacji strzelców w każdych rozgrywkach, w tym roku wyprzedził wszystkich w kraju i na świecie – kontynuował.

– Messi może i wygrał Copa America z Argentyną, ale w Paryżu wypada bardzo blado. Benzema również miał świetny rok, ale nie zdobył niczego z Realem. Salah w ostatnich miesiącach był znakomity, ale na początku roku miał długą przerwę w grze. Jorginho oczywiście zdobyła dwa ważne tytułu z Chelsea i Włochami, ale nie wyróżnia się tak bardzo jak napastnik Bayernu, co ten robi to praktycznie tydzień po tygodniu. Ronaldo nie był tak regularny i wyjątkowy jak polski gwiazdor Bayernu. To, że nie wygrał, jest dla mnie niezrozumiałe – dodał Matthaeus.

Zobacz także: Złota Piłka: piękne słowa Messiego o Lewandowskim