fot. diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu

Bayern stawia na Musialę. Nowy kontrakt w przygotowaniu

Bayern Monachium skupia się na wyjaśnieniu przyszłości swoich kluczowych zawodników. Po sezonie wygasają kontrakty chociażby z Joshuą Kimmichem czy Manuelem Neuerem, którzy powinni kontynuować swoją karierę na Allianz Arena. Bawarczycy priorytetowo traktują negocjacje z Jamalem Musialą. Co prawda, jest on związany umową do 2026 roku, ale chcą dojść do porozumienia jak najszybciej. Czują narastającą presję ze strony innych europejskich gigantów, którzy marzą o sprowadzeniu jednego z największych talentów na świecie.

W wieku zaledwie 21 lat Musiala jest absolutnie kluczową postacią Bayernu oraz reprezentacji Niemiec. Nie ulega wątpliwości, że ma potencjał na bycie jednym z najlepszych na całym świecie. Jego niepewnej sytuacji kontraktowej przyglądają się takie ekipy, jak Manchester City, Manchester United czy Real Madryt. Sam pomocnik w pierwszej kolejności chciałby dogadać się z krajowym gigantem, a dopiero później rozważać inne opcje. Wygląda na to, że strony zwiążą się ze sobą na kolejne lata.

Bayern nagrodzi swojego gwiazdora i uczyni go najlepiej opłacanym piłkarzem w drużynie. Sport1 donosi, że w przygotowaniu jest oferta w wysokości aż 22 milionów euro brutto rocznie, wliczając w to premie. Takie pieniądze otrzymuje jedynie Harry Kane, do którego dołączyłby Musiala.

Obie strony utrzymują świetne relacje i są zainteresowane dalszą współpracą. Kontrakt zostanie podpisano najprawdopodobniej w 2025 roku. Bayern ma tą operacją potwierdzić swoje wielkie ambicje.