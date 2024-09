Bayern rozpocznie rozmowy kontraktowe z dwiema gwiazdami

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: VfL Wolfsburg - FC Bayern Monachium

Bayern chce zatrzymać ważny duet

Dwa zwycięstwa w Bundeslidze i jedna wygrana w Pucharze Niemiec – tak Bayern Monachium rozpoczął sezon 2024/25. Die Roten skompletowali już kadrę na trwające rozgrywki i teraz mogą koncentrować się na sportowej rywalizacji. Jednak to oczywiście nie oznacza, że za kulisami nie trwają pracę dotyczące przyszłości klubu.

Christian Falk zdradził, że po przerwie na mecze międzynarodowe Bawarczycy rozpoczną rozmowy kontraktowe z Jamalem Musialą i Leroyem Sané. Max Eberl, dyrektor sportowy Bayernu, zaplanował już spotkanie z agentami obu zawodników (obaj są reprezentowani agencję 11Wins). Wstępne negocjacje miały zaowocować pozytywnym nastawieniem klubu do przedłużenia współpracy ze wspomnianym duetem.

Jamal Musiala jest obecnie związany z Bayernem umową ważną do 30 czerwca 2026 roku, natomiast porozumienie z Leroyem Sane wygasa rok wcześniej. Chociaż w ostatnim czasie obaj piłkarze byli łączeniu z transferami, to coraz więcej wskazują na to, że pozostaną w Monachium. Natomiast już w zimie z nowymi pracodawcami mogą negocjować tacy piłkarze, jak Neuer, Ulreich, Muller, Kimmich, Dier i Davies.

