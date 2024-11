Bayern czeka na decyzję Neuera. Następca legendy jest już znany

Manuel Neuer może zakończyć karierę po sezonie 2024/2025. Jak podaje portal Sky Sport jeśli tak się stanie, to Bayern Monachium już wie, kim go zastąpi. Następcą legendy ma zostać Alexander Nubel.

Norbert Schmidt / Alamy Na zdjęciu: Manuel Neuer

Alexander Nubel następcą Manuela Neuera w Bayernie

Bayern Monachium od wielu lat nie musiał się martwić o obsadę pozycji bramkarza. Przez ostatnie 14 sezonów między słupkami niekwestionowanym golkiperem numer jeden był Manuel Neuer. Natomiast obecna umowa 39-latka zbliża się powoli do końca.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Kontrakt wygasa latem przyszłego roku, a na chwilę obecną nie został jeszcze przedłużony. Wiadomo jednak, że Bayern Monachium pod koniec obecnego roku planuje odbyć wstępne rozmowy z Neuerem ws. przyszłości i wygasającej umowy.

Jak przekazał Florian Plettenberg finalna odpowiedź ze strony bramkarza nie zostanie podjęta w tym roku. Bawarczycy oczekują, że nastąpi to w okresie styczeń-marzec przyszłego roku. Natomiast jak zaznacza dziennikarz jeśli Neuer zdecyduje się przejść na emeryturę, to Bayern ma faworyta, który może go zastąpić między słupkami. Jest nim Alexander Nubel, który przebywa na wypożyczeniu w VfB Stuttgart. 28-latek od 2020 roku jest związany kontraktem z Die Roten, bowiem przeniósł się do klubu za darmo z Schalke 04.

Bayern, mimo że Nubel jest faworytem do zastąpienia Neuera, monitoruje również innych bramkarzy. W kręgu zainteresowań Bawarczyków znaleźli się m.in. Jonas Urbig z FC Koln czy Bart Verbruggen z Brighton.

Neuer zadebiutował w Bayernie w 2011 roku. Od tego momentu wystąpił łącznie w 533 spotkaniach, w których 250 razy zachował czyste konto. Razem z klubem sięgnął dwukrotnie po Ligę Mistrzów i jedenaście razy wygrał Bundesligę.