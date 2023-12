Umowa Thomasa Muellera z Bayernem Monachium wygasa już 30 czerwca 2024 roku. Strony prowadzą jednak rozmowy nt. przedłużenia współpracy, co potwierdził prezes Bawarczyków.

PressFocus Na zdjęciu: Thomas Mueller

Thomas Mueller do akademii Bayernu Monachium trafił w 2000 roku

34-letniego napastnika śmiało można nazwać legendą klubu ze stolicy Bawarii

Mistrz Bundesligi chciałby, żeby reprezentant Niemiec karierę zakończył na Allianz Arenie

Bayern rozmawia z Muellerem nt. nowego kontraktu

Umowa Thomasa Muellera z Bayernem Monachium wygasa już po zakończeniu sezonu 2023/2024. Jeżeli strony nie dogadają się co do warunków nowego kontraktu, to cofnięty napastnik po dwudziestu trzech latach wyjedzie ze stolicy Bawarii.

Włodarze mistrza Bundesligi mają jednak tego świadomość, dlatego chcą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby zatrzymać 34-latka i by ten w odpowiednim czasie karierę zakończył właśnie na Allianz Arenie. 126-krotny reprezentant Niemiec u Thomasa Tuchela nie jest już tak ważną postacią, jak jeszcze kilka lat temu pod wodzą innych trenerów.

– Thomas Mueller jest absolutną ikoną Bayernu i zawodnikiem z wielkimi zasługami. Wszyscy chcielibyśmy, aby zakończył karierę w Monachium. Prowadzimy rozmowy, jestem optymistą i mam nadzieję, że zostanie z nami – powiedział prezes Bawarczyków Herbert Hainer dla “BILD TV”.