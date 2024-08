Bundesliga rozpoczynała zmagania w sezonie 2024/25 meczem Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen. Pierwszą bramkę w nowych rozgrywkach zdobył Granit Xhaka. I to jaką!

Bundesliga: Xhaka rozpoczyna strzelanie

Bundesliga tradycyjnie otwiera sezon meczem z udziałem urzędującego mistrza. To oznaczało, że w premierowej kolejce zobaczymy pojedynek Bayeru Leverkusen. Podopiecznych Xabiego Alonso czekał wyjazd na Borussia-Park, a więc starcie z Borussią Mönchengladbach. Źrebaki w poprzednich rozgrywkach walczyły o utrzymanie i ostatecznie uplasowały się na 14. lokacie.

Pierwsza bramka nowego sezonu padła już w 12. minucie. Zdobył ją Granit Xhaka, pomocnik Bayeru i były zawodnik Borussii. Jeremie Frimpong ruszył prawą flanką i zagrał w pole karne, ale to dośrodkowanie przeciął Nico Elvedi. Szwajcar wybił przed szesnastkę, a do piłki dopadł Xhaka, który pokusił się o uderzenie bez przyjęcia.

Jonas Omlin nie miał najmniejszych szans na udaną interwencję – atomowy strzał był nie do zatrzymania. Futbolówka wpadła do siatki tuż przy słupku. Chociaż Xhaka popisał się cudownym trafieniem, nie celebrował tego gola. 31-latek, jak zostało wspomniane wyżej, w przeszłości zakładał koszulkę ekipy z Mönchengladbach. Na Borussia-Park spędził cztery sezony, a w lecie 2016 roku przeniósł się do Arsenalu.