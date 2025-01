Bandycki faul w Bundeslidze! Holtby stracił rozum [WIDEO]

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Lewis Holtby

Lewis Holtby wyrzucony z boiska, bandycki atak na nogi rywala

Holstein Kiel we wtorek wieczorem podejmowało na własnym stadionie Borussię Dortmund w ramach 17. kolejki Bundesligi. Już od początku spotkania gospodarze częściej zagrażali bramce rywali, co skończyło się zdobyciem trzech bramek w pierwszej połowie.

Na listę strzelców w pierwszych czterdziestu pięciu minutach po stronie beniaminka wpisali się: Shuto Machino, Phil Harres i Alexander Bernhardsson. Bramek nie brakowało również w drugiej połowie, gdzie dwukrotnie do siatki trafiła Borussia Dortmund. Z kolei w doliczonym czasie gry wynik meczu ustalił Jann-Fiete Arp, który zapewnił zwycięstwo Kiel (4:2).

Do nieprzyjemnej sytuacji doszło jednak w 86. minucie spotkania. Przy prowadzeniu (3:2) drużynę gospodarzy osłabił kapitan – Lewis Holtby. Były reprezentant Niemiec w bandycki sposób zaatakował zawodnika Borussii Dortmund. W tej sytuacji pomocnik w ogóle nie był zainteresowany piłką, a celowo zaatakował nogi Felixa Nmechy. Sędzia w tym przypadku nie miał wyboru i wyrzucił go z boiska.

⚽ Bandycki faul piłkarza Holstein Kiel w meczu z BVB! Lewis Holtby kompletnie stracił kontakt z bazą 🤯. pic.twitter.com/hfVZH6LNhx — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 14, 2025

Kiel po niespodziewanym zwycięstwie ma na swoim koncie 11 punktów. Ich strata do bezpiecznego miejsca zmniejszyła się do 3 oczek. Aktualnie zajmują 17. miejsce w Bundeslidze. Z kolei dla Borussii to druga porażka z rzędu, gdyż kilka dni temu przegrali z Bayerem Leverkusen (2:3). Podopieczni Nuriego Sahina zajmują 8. miejsce w tabeli.