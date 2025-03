Ważny mecz na dole 2. ligi. Olimpia podejmie Resovię Rzeszów

PressFocus Na zdjęciu: Michał Gliwa

Olimpia Grudziądz kontra Resovia Rzeszów

Jednym z niedzielnych, a właściwie ostatnim tego dnia meczem w ramach rozgrywek Betclic 2. ligi będzie spotkanie pomiędzy zespołami Resovii Rzeszów oraz Olimpii Grudziądz. Trudno w tym starciu wskazać jednoznacznego faworyta do wygrania meczu, bowiem zarówno Resovia, jak i Olimpia mają w tym sezonie swoje problemy, co oznacza, że zespoły te prezentują raczej podobny poziom, choć minimalnie lepsza wydaj się być ekipa gospodarzy.

Niemiej raczej spodziewać można się tego wieczoru sporo walki, licznych starć w środku pola i wyrównanej rywalizacji ze wskazaniem na remis. Niemniej dotychczasowe starcia obu drużyn uczą nas raczej, że w ich meczach pada sporo bramek, co może być dobrym zwiastunem przed tą rywalizacją.

Ostatnie mecze Olimpii Grudziądz oraz Resovii

W pierwszym meczu tego roku Olimpia Grudziądz podzieliła się punktami z zespołem Rekordu Bielsko-Biała. W wyjazdowym starciu pod Klimczokiem padł rezultat 1:1. Mecz ten raczej był mocno wyrównany i trudno było spodziewać się innego rezultatu niż podział punktów. Z kolei dokładnie takim samym wynikiem zakończyła się potyczka pomiędzy Resovią a Zagłębiem Sosnowiec. W niedzielny wieczór gracze spadkowicza podzielili się punktami z innym spadkowiczem.

Mecze drużyny Olimpia Grudziądz Rekord Bielsko-Biała 1 Olimpia Grudziądz 1 Mecze drużyny Resovia Resovia 1 Zagłębie Sosnowiec 1

Bezpośrednie mecze Olimpii Grudziądz i Resovii

Co ciekawe, w tym sezonie zespoły te mierzyły się ze sobą już dwa razy. Starcie w niedzielę będzie więc trzecią potyczką w obecnej kampanii, a to za sprawą meczu w Pucharze Polski. W starciu 1/16 finału Olimpia Grudziądz pokonała zespół Resovii Rzeszów 3:2 i awansowała do kolejnej rudny tych rozgrywek. Z kolei w pierwszym ligowym meczu padł wynik 2:1 dla graczy z Podkarpacia.

Kursy bukmacherów

Według bukmacherów dość mocnym faworytem tego starcia jest zespół Olimpii Grudziądz. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi bowiem około 2.02. Z kolei remis wyceniany jest mniej więcej na 3.40. Na zwycięstwo ekipy gości z Rzeszowa zagramy za nawet stawkę po współczynniku 3.30

Wynik Operator Kurs Olimpia Grudziądz 2.02 Remis 3.30 Resovia Rzeszów 3.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 marca 2025 21:19 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Olimpia Grudziądz R P P R P R ? 45.3 % Remis 26.9 % Resovia P P W P P R ? 27.7 %

