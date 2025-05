Viktor Gyokeres łączony z gigantem. To może być hit transferowy

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Manchester United walczy o Viktora Gyokeresa

Viktor Gyokeres zdobył koronę króla strzelców ligi portugalskiej w barwach Sportingu Lizbona. Szwedzki napastnik zanotował aż 39 bramek w lidze, a we wszystkich rozgrywkach zgromadził 55 trafień i 13 asyst. Nic więc dziwnego, że przyciąga uwagę europejskich gigantów. Według portalu „GiveMeSport”, Gyokeres jest na liście życzeń Manchesteru United. W wyścigu o 26-latka ustawiły się już wcześniej takie kluby, jak Arsenal, Chelsea czy Bayern Monachium.

Szwed jest gotowy na nowe wyzwanie i postrzega Premier League jako idealne miejsce do dalszego rozwoju kariery. Czerwone Diabły pod wodzą Rubena Amorima miały rozczarowujący sezon. 20-krotni mistrzowie Anglii zakończyli rozgrywki ligowe w dolnej części tabeli, a na domiar złego przegrali finał Ligi Europy z Tottenhamem Hotspur. Władze zdają sobie sprawę, że konieczne są poważne wzmocnienia, a priorytetem jest sprowadzenie klasowego napastnika.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Manchester United potrzebuje zawodnika w linii ataku, który od razu zapewni jakość i będzie w stanie poprowadzić ofensywę zespołu na najwyższym poziomie. Gyokeres wydaje się idealnym kandydatem, ponieważ jest w szczytowym momencie kariery i ma mentalność lidera.

Letnie okno transferowe dopiero się rozpoczyna, ale już teraz wszystko wskazuje na to, że Gyokeres będzie jednym z jego głównych bohaterów. Rywalizacja między Manchesterem United a Arsenalem może doprowadzić do rekordowej oferty, a Sporting z pewnością będzie chciał odpowiednio wykorzystać swoją pozycję negocjacyjną. Kontrakt Szweda w Lizbonie obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.