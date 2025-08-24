Ruch Chorzów - Polonia Bytom to mecz w ramach siódmej kolejki Betclic 1. Ligi. Rywalizacja zapowiada się bardzo ciekawie. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję z tego starcia.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów – Polonia Bytom, gdzie oglądać?

Ruch Chorzów i Polonia Bytom zmierzą się w meczu dwóch drużyn z województwa śląskiego, który jednocześnie będzie najstarszymi Derbami Śląska. Przed spotkaniem lepszym bilansem punktowym mogą pochwalić się Niebiesko-czerwoni. Warto jednak zaznaczyć, że 14-krotny mistrz Polski traci do nich zaledwie jedno oczko.

Ruch przystąpi do niedzielnej rywalizacji w Betclic 1. Lidze po znakomitym występie przeciwko Stali Rzeszów. Niebiescy odnieśli przekonujące zwycięstwo (4:0), które było ich pierwszym od momentu powrotu trenera Waldemara Fornalika do klubu. Polonia z kolei poradziła sobie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, wygrywając trzema golami (3:0).

Ruch Chorzów – Polonia Bytom, transmisja w TV

Niedzielna potyczka będzie do zobaczenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Ruch Chorzów – Polonia Bytom będzie emitowany na antenie TVP Sport od godziny 17:30. Rywalizację skomentują Maciej Iwański i Dariusz Dudek.

Ruch Chorzów – Polonia Bytom, transmisja online

Rywalizację na SuperpAuto.pl Stadionie Śląskim będzie można też oglądać w internecie. Taką możliwość zapewnia przede wszystkim strona internetowa TVPSport.pl oraz aplikacja TVP Sport.

Ruch Chorzów – Polonia Bytom, kto wygra?

Ruch Chorzów – Polonia Bytom, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na zwycięstwo Ruchu wynosi 2.15. Dla porównania opcja na wygraną Polonii została oszacowana na 3.15. Najmniej prawdopodobny jest scenariusz na remis po kursie 3.40.

Ruch Chorzów Polonia Bytom 2.23 3.25 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 sierpnia 2025 16:49 .

