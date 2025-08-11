Real Madryt we wtorek rozegra ostatni sparing przed nowym sezonem. W kadrze na pojedynek z WSG Tirol zabranie jednej gwiazd. Powodem "przeciążenie", informuje Arancha Rodríguez.

DiaEsportivo/ Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso (PSG - Real Madryt)

Real bez kluczowego zawodnika na ostatnim etapie przygotowań

Sezon 2024/25 dla Królewskich zakończył się dopiero 9 lipca – Real Madryt dotarł aż do półfinału Klubowych Mistrzostw Świata. To spowodowało, iż sztab szkoleniowy stołecznej ekipy zrezygnował z tradycyjnego okresu przygotowawczego. Zaplanowano tylko jeden mecz towarzyski. We wtorek 12 sierpnia drużyna Xabiego Alonso zmierzy się z WSG Tirol.

W pojedynku z Austriakami Hiszpan nie będzie mógł skorzystać z jednego z najważniejszych zawodników. W kadrze na to starcie brakuje Federico Valverde. Reprezentant Urugwaju nie został powołany na rywalizację Tivoli Neu w Innsbrucku z powodu „przeciążenia”. Na razie trudno określić, jak długo będzie pauzował pomocnik.

Do Austrii nie wybiorą się także Eduardo Camavinga, Endrick, Ferland Mendy i Jude Bellingham. Real oficjalnie rozpocznie sezon 19 sierpnia. W pierwszej kolejce La Liga Królewscy zmierzą się z Osasuną na Estadio Santiago Bernabeu. Valverde powinien wrócić do pełni sił na to starcie.