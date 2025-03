Rashford trafi do hiszpańskiego giganta? Legenda wróży sensacyjny transfer

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Gascoigne: Słyszałem, że Rashford może trafić do Realu Madryt

Marcus Rashford z pewnością nie zaliczy ostatnich miesięcy do najbardziej udanych w swojej karierze. Anglik został wypożyczony z Manchesteru United do Aston Villi i tylko nadzwyczaj udana końcówka może uratować sezon 2024/2025 w wykonaniu napastnika. Promykiem nadziei są niedawne występy, za które piłkarz zebrał sporo pozytywnych recenzji.

Bardzo pozytywnie o poczynaniach Rashforda wypowiedział się m.in. Paul Gascoigne. Popularny “Gazza” przyznał, że podoba mu się styl gry 27-latka i jednocześnie zauważył, że napastnik po prostu zaczął cieszyć się grą.

– Aston Villa to wspaniały klub i może on po prostu musi cieszyć się grą. Piłka nożna to jego życie, zmienił otoczenie i ma innych fanów, ale wydaje się, że radzi sobie dobrze. Lubię go jako zawodnika – powiedział Gascoigne w rozmowie z Birmingham Mail.

57-krotny reprezentant Anglii w latach 1988-1998 zaskoczył również stwierdzeniem, że Rashford może trafić do Realu Madryt. Oczywiście te słowa raczej należy traktować z przymrużeniem oka.

– Słyszałem, że może trafić do Realu Madryt. Będzie miał więcej ruchów niż szachista! Jego nastawienie jest takie, że chce po prostu grać w piłkę i sprawia wrażenie, jakby grał z uśmiechem na twarzy, w Aston Villi radzi sobie całkiem nieźle – mówił Gascoigne.

Manchester United będzie chciał sprzedaż Rashforda za około 60 mln funtów. Niewykluczone, że latem 2025 roku Anglik zainteresuje Real, ale najpierw na pewno musiałby zanotować naprawdę udaną końcówkę sezonu.