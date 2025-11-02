Paris Saint-Germain może latem spróbować sprowadzić Aleksieja Batrakowa z Lokomotiwu Moskwa - wynika z informacji portalu "MatchTV". Reprezentant Rosji znalazł się na krótkiej liście transferowej paryżan.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Aleksiej Batrakow na liście życzeń PSG

Paris Saint-Germain w ubiegłym sezonie zdobyło potrójną koronę i wciąż pokazuje swoją dominację w Ligue 1 oraz Lidze Mistrzów. Drużyna Luisa Enrique prowadzi w tabeli francuskiej ligi, a ostatnie zwycięstwo nad OGC Nice (1:0) zapewnił w 94. minucie Goncalo Ramos.

Okazuje się, że francuski gigant ma również oko na młode talenty z Europy Wschodniej. Według informacji „MatchTV”, 20-letni ofensywny pomocnik Aleksiej Batrakow z Lokomotiwu Moskwa znalazł się na krótkiej liście transferowej PSG, które ma być gotowe złożyć lukratywną ofertę po zakończeniu sezonu.

Batrakow jest uważany za jeden z największych talentów rosyjskiej Premier Ligi. W obecnym sezonie rozegrał 18 spotkań, zdobył 12 bramek i zaliczył cztery asysty we wszystkich rozgrywkach, potwierdzając swoje olbrzymie możliwości w ofensywie. W reprezentacji Rosji utalentowany pomocnik ma już na koncie osiem występów i trzy bramki.

Rosjanin jest wychowankiem Lokomotiwu i w barwach moskiewskiego klubu rozegrał dotychczas 61 meczów i ma na swoim koncie już 28 trafień. Jego obecny kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku, a wartość rynkowa według portalu Transfermarkt.de wynosi 23 miliony euro. Warto zaznaczyć, że ze wglądu na wojnę prowadzoną przez Rosję na Ukrainę transfery rosyjskich piłkarzy do czołowych klubów w Europie są trudne do przeprowadzenia.