Polski Konkurs Fotografii Sportowej. To już ostatni dzwonek, zgłoś się!

Do zgłoszenia swoich prac w 11. edycji prestiżowego Polskiego Konkursu Fotografii Sportowej pozostało naprawdę niewiele czasu. Uroczystą galę wręczenia nagród zaplanowano na 16 kwietnia 2025 roku.

Materiały prasowe Na zdjęciu: Polski Konkurs Fotografii Sportowej

11. edycja Polskiego Konkursu Fotografii Sportowej

Polski Konkurs Fotografii Sportowej ma już za sobą okrągły jubileusz (10-lecie), a teraz wkracza w drugą dekadę. Jedenasta edycja ruszyła w połowie lutego 2025 r. Pula nagród to prawie 20 tys. złotych. Fotografowie – z podziałem na amatorów i zawodowców – mogą zgłaszać swoje prace w dwóch kategoriach głównych: zdjęcie pojedyncze oraz portfolio.

Dodatkowo są dwie kategorie specjalne. Pierwsza z nich to “Kibicem się jest”, w której na pierwszym planie będą nie zawodnicy, lecz fani sportu i ich emocje. Fundatorem oraz sponsorem głównym tej kategorii została marka Betclic. Druga kategoria specjalna to “Sport na Stadionie Śląskim”. Stadion w Chorzowie jest znanym miejscem dla polskiego, ale także światowego sportu. To tam zawodnicy osiągali spektakularne wyniki, jak choćby zeszłoroczne rekordy świata Jakoba Ingebrigtsena i Armanda Duplantisa. Laureatów XI edycji PKFS poznamy właśnie na Stadionie Śląskim podczas uroczystej gali, która odbędzie się 16 kwietnia 2025 r.

Zmiany w regulaminie PKFS

Organizatorzy PKFS – agencja fotograficzna Press Focus – wprowadzili ważną zmianę w regulaminie. Dotychczas laureatów ogłaszano jesienią, jednak w XI edycji wyniki poznamy wiosną, ponieważ nagradzane będą zdjęcia wykonane od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku. Ta zmiana nie dotyczy kategorii specjalnych, do których można zgłaszać zdjęcia wykonane w dowolnym terminie.

Ogromne zainteresowanie konkursem

Na niespełna tydzień przed zakończeniem przyjmowania zgłoszeń na konkurs wpłynęło ponad 1500 zdjęć.

– Bardzo nas cieszy, że nasz konkurs cieszy się ogromną popularnością, zarówno wśród amatorów, jak i zawodowych fotografów. Wiemy, że wielu naszych kolegów czeka ze zgłoszeniem do samego końca. Liczymy więc, że uda się pobić wynik z jubileuszowej, dziesiątej edycji, w której otrzymaliśmy 3000 zdjęć – mówi Norbert Barczyk z agencji fotograficznej Press Focus, organizator konkursu.

Jury będzie miało trudne zadanie. W jego składzie znalazł się m.in. Jakub Porzycki, który w poprzedniej edycji zdobył Grand Prix w kategorii fotografów zawodowych za serię zdjęć z wyścigów Formuły 1. Jurorami będą także: Adam Warżawa (Polska Agencja Prasowa), Jerzy Kleszcz (“Przegląd Sportowy”), Andrej Isakovic (AFP) oraz Adam Nurkiewicz.

Sponsorem głównym konkursu jest Betclic. Patronem medialnym: TVP3, Goal.pl, Radio Katowice i Foto Kurier. Partnerami i sponsorami są: Stadion Śląski, Fotoforma, Artibo, Borczyk.pl, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Studio Gamut, Transmisjevideo.pl, Gregory, Hotel Fajkier.

Więcej szczegółów o konkursie można znaleźć na stronie pkfs.pl, a zgłoszenia przyjmowane są pod tym linkiem: Zgłoszenia.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły redakcje Goal.pl i Siatka.org.