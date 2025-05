Podbeskidzie walczy o baraże. Kolejny cel: wygrać z ŁKS-em II

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Podbeskidzia

Podbeskidzie podejmie rezerwy ŁKS-u

Jednym z piątkowych spotkań Betclic 2. ligi będzie rywalizacja w Bielsku-Białej, gdzie zespół Podbeskidzia Bielsko-Biała zmierzy się z ekipą ŁKS-u II Łódź. Zdecydowanym faworytem tej rywalizacji zdają się być gracze gospodarzy, którzy w ostatnich tygodniach są w znakomitej formie i pną się w górę ligowej tabeli. Ekipa Krzysztofa Bredego zanotowała bowiem osiem spotkań bez porażki z rzędu. To oznacza, że aktualnie zajmuje 5. miejsce w ligowej tabeli i walczy o grę w barażach o awans do Betclic 1. ligi.

Rezerwy ŁKS-u Łódź mogą być z kolei raczej spokojne utrzymania w lidze, bowiem mają bezpieczną przewagę nad strefą spadkową, a poza tym w ostatnich kolejkach złapały one wiatr w żagle. Co ciekawe, pomimo tego, że zespół z Łodzi zajmuje dopiero 9. miejsce w tabeli to do 5. Podbeskidzia traci tylko cztery punkty.

Kto wygra mecz? Podbeskidzie

Remis

ŁKS II Łódź Podbeskidzie

Remis

ŁKS II Łódź 0 Votes

Ostatnie mecze obu zespołów

W poprzednim tygodniu zespół Podbeskidzia Bielsko-Biała pokonał inny zespół rezerw, a więc Zagłębie II Lubin przed ich publicznością aż 4:1. Górale zagrali bardzo dobry mecz, a dwie bramki z rzutów karnych zdobył Marcin Biernat. Wcześniej z kolei doszło do podziału punktów z Resovią, gdzie padł wynik 1:1. Na początku maja Podbeskidzie pokonało w derbach miasta zespół Rekordu 0:2. Poza tym bilans ostatnich spotkań domyka zwycięstwo nad Olimpią Grudziądz 2:1 oraz remis 0:0 w Sosnowcu.

Jeśli chodzi z kolei o zespół rezerw ŁKS-u Łódź, to piłkarze pokonali w poniedziałek aktualnego lidera tabeli, a więc Pogoń Grodzisk Mazowiecki przed własną publicznością 4:0. Wcześniej z kolei pasł remis w wyjazdowym starciu z Olimpią Elbląg 1:1. Młodej drużynie z Łodzi udało się też wygrać z Hutnikiem Kraków 1:0. Bilans ostatnich spotkań domyka porażka z KKS-em Kalisz 1:2 oraz zwycięstwo nad Polonią Bytom 2:0.

Mecze drużyny Podbeskidzie Bielsko-Biała Zagłębie II Lubin 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 4 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 Resovia 1 Rekord Bielsko-Biała 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 Olimpia Grudziądz 1 Zagłębie Sosnowiec 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 Mecze drużyny ŁKS Łódź II ŁKS Łódź II 4 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 0 Olimpia Elbląg 1 ŁKS Łódź II 1 ŁKS Łódź II 1 Hutnik Kraków 0 KKS 1925 Kalisz 2 ŁKS Łódź II 1 ŁKS Łódź II 2 Polonia Bytom 0

Historia spotkań

Oba te zespoły mierzyły się ze sobą w ostatnich latach tylko raz i miało to miejsce oczywiście w tym sezonie, a konkretnie w rundzie jesiennej. Wówczas pod koniec października padł wynik 2:0 dla zespołu z Bielska-Białej.

Kursy bukmacherskie na ten mecz

Według bukmachera Betclic zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Podbeskidzia Bielsko-Biała. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi mniej więcej 1.55. Remis wyceniany jest z kolei na 4.00. Jeśli chcemy zaś postawić na trzy punkty gości z Łodzi, to możemy to postawić za około 5.00.

Podbeskidzie Bielsko-Biała ŁKS Łódź II 1.55 4.00 5.00 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 22 maja 2025 21:04 .

Who will win ? Podbeskidzie Bielsko-Biała R R W W R W ? 55.5 % Remis 24.4 % ŁKS Łódź II P W P W R W ? 20.1 %

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.