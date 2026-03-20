Nowe wieści o modernizacji Camp Nou. Na to czekają fani Barcelony

Barcelona przyspiesza przebudowę swojego stadionu i coraz wyraźniej widać efekty prac. Według Mundo Deportivo projekt wchodzi w kluczową fazę, która przyciąga uwagę kibiców.

Spotify Camp Nou

Górne trybuny Camp Nou nabierają kształtu, kluczowy etap blisko końca

Barcelona realizuje ambitny projekt modernizacji Spotify Camp Nou i osiąga kolejny ważny etap. Prace nad trzecim poziomem stadionu wchodzą w końcową fazę. Postęp był widoczny podczas meczu z Newcastle United w Lidze Mistrzów. Kibice mogli zobaczyć rosnące konstrukcje górnych trybun.

Klub uzyskał licencję 1C, która umożliwiła udostępnienie nowych miejsc w sektorze Gol Nord. Pojemność stadionu wzrosła do 62652 widzów. Betonowa konstrukcja trzeciego poziomu jest niemal ukończona. Do zakończenia pozostaje niewielki fragment nad trybuną południową.

Równolegle powstają strefy premium, które mają podnieść standard obiektu. Tworzone są przestrzenie Pitch Club oraz Main Hub na trybunie głównej. Projekt obejmuje także Mini Hub. Te elementy mają zapewnić nowoczesne doświadczenia dla kibiców.

Kolejnym etapem będzie instalacja dachu oraz pełne domknięcie konstrukcji. Stadion ma oferować zaawansowane rozwiązania technologiczne. Tempo prac wskazuje, że inwestycja przebiega zgodnie z planem.

Według Joana Laporty główna struktura ma być gotowa do końca roku. Montaż dachu zaplanowano na 2027 rok. Już teraz widać, że powstaje obiekt o imponującej skali.

