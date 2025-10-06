Michał Probierz bliski powrotu. Porozumiał się z reprezentacją

Michał Probierz ma wrócić na ławkę trenerską. Jak podaje Mateusz Borek w programie "Moc Futbolu" polski trener porozumiał się z reprezentacją Kazachstanu.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Michał Probierz zostanie selekcjonerem reprezentacji Kazachstanu

Michał Probierz odszedł z reprezentacji Polski w czerwcu bieżącego roku po aferze związanej z odebraniem Robertowi Lewandowskiemu opaski kapitana. W ostatnich tygodniach były selekcjoner reprezentacji Polski był łączony z objęciem Chin oraz Kazachstanu.

Jak przekazał dziennikarz i komentator Mateusz Borek w programie „Moc Futbolu” 53-latek ma objąć właśnie to drugie wymienione stanowisko. Warunki z reprezentacją Kazachstanu miały już zostać uzgodnione.

Aktualnie kadra ta zajmuje 118. miejsce w rankingu FIFA. Dla przypomnienia Polska zajmuje 36. pozycję. Obecnie Kazachowie zajmują przedostatnie miejsce w grupie J w eliminacjach do Mistrzostw Świata, które odbędą się w 2026 roku w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

Po pięciu kolejkach mają oni na koncie tylko trzy punkty. W najbliższy piątek Kazachstan zagra z Liechtensteinem, a w poniedziałek z Macedonią Północną.

