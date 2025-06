Mata i EA Sports znowu łączą siły. Kolejna gratka dla kibiców i fanów FC 25

Na zdjęciu: Michał "Mata" Matczak

Klub Maty z własnym strojem w kultowej grze

Teraz w specjalnym stroju „Tajfun 2040”, w którego projektowaniu brał udział sam Mata, na wirtualnych murawach mogą zagrać gracze z całego świata. Strój można zdobyć w znanym graczom tej serii sklepie FUT. Z kolei na żywo specjalny strój można było ostatnio zobaczyć na Stadionie Leśnym w Ostrowie Lubelskim. Miejscowy LKS Tajfun w odwzorowanych z gry koszulkach wystąpił w wygranym 5:0 ligowym meczu z LKS Biskupice.

Dołączenie stroju do gry to kolejny element współpracy znanego rapera z wydawcami kultowej już gry. Mata jest także pierwszym polskim artystą, którego utwór trafił do oficjalnego soundtracka. – Dzięki tej współpracy mogłem wprowadzić dwie największe pasje – moją muzykę i moją drużynę, do mojej ulubionej gry. Od dziś można nie tylko odpalić Lloret de Mar na oficjalnym soundtracku gry, ale też zagrać topowymi zawodnikami w strojach LKS Tajfun. Jest to kolejny krok ku międzynarodowej rozpoznawalności klubu z Ostrowa Lubelskiego i mistrzostwa Polski 2040 – skomentował Mata.

Zespół KS Tajfun Ostrów Lubelski jest amatorskim klubem, który aktualnie występuje w III grupie lubelskiej A-klasy. Po 25. rozegranych kolejkach drużyna zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli. To świetny wynik biorąc pod uwagę, że drużyna występuje w roli beniaminka. W obu wynikach Mata miał swój udział. W poprzednim sezonie zdobył 5 bramek w 13 spotkaniach, natomiast w obecnych rozgrywkach wpisał się na listę strzelców trzy razy w 18 meczach.

Mata nie tylko pojawia się na boisku, ale pełni także funkcję prezesa klubu. Dzięki jego działaniom bardzo dobrze rozwija się również klubowa akademia, w której w trzech grupach wiekowych trenuje około 50 dzieci.

Wirtualny strój „Tajfun 2040” można odebrać w sklepie w trybie Football Ultimate (FUT). Będzie dostępny do 10 lipca, czyli do końca ósmego sezonu.