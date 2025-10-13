Man United chce zatrzymać pomocnika. Wielkie kluby planują transfer

Manchester United odrzuca oferty za Kobbiego Mainoo, który ma wiele propozycji - donosi "Football Insider". Pomocnik znajduje się na radarze Napoli i Tottenhamu Hotspur.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Tottenham i Napoli chcą Kobbiego Mainoo

Manchester United rozczarowuje już kolejny sezon. W Premier League Czerwone Diabły zajmują dopiero 10. miejsce, a presja na trenera Rubena Amorima rośnie z tygodnia na tydzień. Na ten moment władze klubu zachowują jednak spokój, dając portugalskiemu menedżerowi czas na odbudowę drużyny i powrót do europejskich pucharów.

Jednym z piłkarzy przyciągających uwagę klubów jest Kobbie Mainoo. 20-letni pomocnik pełni rolę rezerwowego na Old Trafford. W pięciu meczach angielskiej ligi rozegrał zaledwie 113 minut. W podstawowym składzie wystąpił jedynie w Pucharze Ligi Angielskiej przeciwko Grimsby Town, z którym Manchester United odpadł po rzutach karnych.

Zainteresowanie 20-letnim Anglikiem zgłaszają m.in. Tottenham Hotspur i SSC Napoli, które od dawna przyglądają się jego rozwojowi. Pomimo tego, klub z Old Trafford nie planuje sprzedaży swojego obiecującego pomocnika przynajmniej w najbliższym okienku transferowym. Zawodnik ma nadzieję, że zdobędzie zaufanie Amorima w dalszej części sezonu.

Według Transfermarkt.de, wartość rynkowa Mainoo wynosi 20 milionów euro, a jego kontrakt z 20-krotnymi mistrzami Anglii obowiązuje do czerwca 2027 roku. Łącznie w barwach angielskiego giganta rozegrał 78 meczów, w których strzelił siedem goli i zanotował trzy asysty.