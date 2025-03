Legia Warszawa - Śląsk Wrocław to jedno z trzech niedzielnych spotkań w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze walczą o zachowanie szans na końcowy triumf w lidze. Z kolei przyjezdni marzą o punktach potrzebnych do utrzymania.

Feio pod presją, Legia nie może pozwolić sobie na brak punktów

Jedno zwycięstwo w czterech meczach rundy wiosennej PKO BP Ekstraklasy to stanowczo za mało, biorąc pod uwagę, że Legia Warszawa myśli o mistrzostwie Polski. Nastroje w obozie stołecznego klubu są mieszane, bowiem, o ile w krajowym pucharze awansowali do półfinału, tak ich wyniki w lidze pozostawiają wiele do życzenia. Frustrację wśród kibiców wywołał fakt, że ich ulubieńcy nie tracili punktów z silnymi zespołami, ale ze słabszymi jak Korona Kielce (1:1) czy Radomiak Radom (1:3).

Aktualnie Legia spadła na 6. miejsce w tabeli z dorobkiem 36 punktów. Strata do Lecha wynosi już 8 oczek, a jeśli podopieczni Goncalo Feio chcą walczyć o mistrzostwo, to w niedzielę ich obowiązkiem będzie zwycięstwo ze Śląskiem Wrocław.

Śląsk i Ekstraklasa, czyli burzliwy związek bez przyszłości

Niebawem minie rok od kiedy Śląsk Wrocław zajął 2. miejsce w PKO BP Ekstraklasie, będąc o włos o zdobycia mistrzostwa Polski. Aktualnie sytuacja w klubie ze stadionu Tarczyński Arena jest godna pożałowania. Misji uratowania drużyny przed spadkiem podjął się Ante Simundza, lecz jak na razie nic nie wskazuje na to, aby Słoweniec był odpowiedzią na modlitwy kibiców, marzących o utrzymaniu.

Światełkiem w tunelu miało być zwycięstwo z Widzewem Łódź (3:0), lecz forma Śląska została szybko zweryfikowana tydzień później. Wojskowi przegrali na wyjeździe z Koroną Kielce (0:2), a w konsekwencji strata do bezpiecznego miejsca ponownie wzrosła. Na ten moment wynosi ona 8 punktów. Najbliższe tygodnie dla wicemistrza Polski będą trudne, ponieważ terminarz im nie sprzyja. Przed Śląskiem oprócz meczu z Legią spotkania m.in. z Pogonią Szczecin i Lechem Poznań.

Mecze drużyny Legia Warszawa Legia Warszawa 3 Jagiellonia Białystok 1 Radomiak 3 Legia Warszawa 1 Legia Warszawa 2 Puszcza Niepołomice 0 Piast Gliwice 1 Legia Warszawa 0 Legia Warszawa 1 Korona Kielce 1 Mecze drużyny Śląsk Wrocław Korona Kielce 2 Śląsk Wrocław 0 Śląsk Wrocław 3 Widzew Łódź 0 Radomiak 1 Śląsk Wrocław 1 Śląsk Wrocław 1 Piast Gliwice 3 Lechia Gdańsk 1 Śląsk Wrocław 0

Śląsk i Legia lubią dzielić się punktami

W ostatnich dwóch meczach Legia – Śląsk obie drużyny dzieliły się punktami. W poprzednim sezonie na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie padł bezbramkowy remis. Z kolei w bieżących rozgrywkach mecz we Wrocławiu skończył się wynikiem (1:1). Na listę strzelców wpisali się Bartosz Kapustka i Tommaso Guercio.

Legia – Śląsk: przewidywane składy

Legia – Śląsk: przewidywane składy

Legia – Śląsk: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Legia Warszawa Zawodnik Powrót Radovan Pankov Uraz ścięgna udowego Koniec marca 2025 Luquinhas Uraz ścięgna udowego Niepewny Jan Leszczynski Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Jan Ziolkowski Żółte kartki Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Śląsk Wrocław Zawodnik Powrót Marcin Cebula Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Jakub Świerczok Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu

Komplet punktów powinien zostać w Warszawie, Legia faworytem bukmacherów

Według analityków bukmacherskich większe szanse na zdobycie kompletu punktów ma Legia Warszawa. Widać to przede wszystkim po kursach oferowanych na zwycięstwo. Wygraną gospodarzy można postawić ze współczynnikiem 1.52, zaś triumf gości z kursem 6.00.

Procentowe zestawienie szans mówi nam o tym, że Legia ma aż 60.7% szans na zwycięstwo, a Śląsk zaledwie 16.4%.

