Joao Cancelo w ogniu krytyki. Van Basten i De Boer z mocnymi opiniami o Portugalczyku

Joao Cancelo z pewnością nie zaliczy swojego występu w El Clasico do udanych. Portugalczyk zamieszany był w stratę bramki na 2:2. Jego występ krytycznie ocenili Marco Van Basten oraz Ronald De Boer na antenie Ziggo Sport.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joao Cancelo

Van Basten i De Boer nie zostawili suchej nitki na Cancelo

Joao Cancelo, podobnie jak cała FC Barcelona nie ma najlepszego czasu w ostatnich dniach. Najpierw zawinił on przy bramce dla PSG w Lidze Mistrzów, odpuszczając krycie Ousmane Dembele. Kilka dni później, w bardzo podobnej sytuacji całkowicie zignorował Lucasa Vasqueza, dzięki czemu Hiszpan zdobył bramkę kontaktową dla Realu Madryt w El Clasico. Po kolejnym rozczarowującym meczu w wykonaniu Cancelo, głos na temat jego gry zabrali Marco Van Basten i Ronald De Boer.

Pierwszy z nich podkreślił, że nieodpowiedzialne zachowania w defensywie Portugalczyka są zadziwiające ze względu na jego spore doświadczenie. Występował on już przecież w takich drużynach jak Manchester City, Bayern Monachium czy Juventus. – To szalone, że Cancelo w wieku 29 lat nadal powtarza swoje błędy – skwitował Marco Van Basten.

Na przygodę Cancelo w Manchesterze City zwrócił uwagę Ronald De Boer. Wiele mówiło się wówczas o średniej relacji Portugalczyka z trenerem The Citizens. – Teraz wiem, dlaczego Guardiola go nie lubił. Cancelo ma swoją wersję futbolu, na boisku myśli wyłącznie o sobie, a nie o drużynie. Cholera, przecież jesteś obrońcą! – zaapelował wręcz do piłkarza De Boer.

Choć Cancelo zbiera w ostatnim czasie fatalne recenzje, to Xavi nie bardzo ma kim zastąpić Portugalczyka na lewej obronie. Kontuzję mięśniową wciąż leczy bowiem Alejandro Balde. Z przymusu zagrać może tutaj także Marcos Alonso, ale on również nie zachwyca swoimi występami na tej pozycji. Wypożyczenie Cancelo z Manchesteru City dobiega końca wraz z zakończeniem obecnej kampanii.