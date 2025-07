Gdzie oglądać mecz Polska – Włochy? Transmisja za darmo (26.07.2025)

Yasar Yilmaz Alamy Na zdjęciu: Siatkarki reprezentacji Polski

Polska – Włochy: gdzie obejrzeć na żywo?

Reprezentantki Polski w siatkówce stoczyły w ćwierćfinale Ligi Narodów niezwykle emocjonujący bój z Chinami. Biało-czerwone wygrały 3:2 i awansowały do najlepszej czwórki. W sobotę w walce o finał zmierzą się z Włoszkami, które pewnie 3:0 pokonały Stany Zjednoczone. I to właśnie rywalki drużyny prowadzonej przez Stefano Lavariniego będą zdecydowanymi faworytkami do wygranej. Spotkanie rozgrane zostanie o godzinie 16:00. Transmisja dostępna będzie w TV i online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Polska – Włochy: transmisja za darmo

Transmisja z meczu Polska – Włoch będzie dostępna ZA DARMO między innymi na platformie STS TV. Uzyskanie dostępu do transmisji jest bardzo łatwe. Należy jedynie zarejestrować tutaj konto w STS podając kod promocyjny GOAL oraz postawić dowolny kupon za min. 2 zł.

Transmisja sobotniego spotkania o awans do finału będzie dostępna także w telewizji. Mecz będzie można obejrzeć na kanałach Polsat i Polsat Sport 1. Rywalizację skomentują Marek Magiera i Joanna Kaczor-Bednarska.

