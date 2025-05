Legenda opuszcza stację BBC. W tle wielki skandal

Źródło: BBC Sport / The Telegraph

Źródło: BBC Sport / The Telegraph

Mark Pain / Alamy16 April 2022 - Manchester City v Liverpool - FA Cup Semi-Final. Credit: Mark Pain / Na zdjęciu: Gary Lineker

Gary Lineker odchodzi z BBC

Gary Lineker to legenda brytyjskiego futbolu. W barwach reprezentacji Anglii rozegrał 80 spotkań, w których zdobył 48 bramek. Po zakończeniu piłkarskiej kariery z powodzeniem kontynuował swoją drogę jako ekspert i prezenter telewizyjny. Najbardziej kojarzony był z programem „Match of the Day”, który przez lata przyciąga miliony widzów. Już w zeszłym roku Lineker naraził się swojemu pracodawcy, gdy został tymczasowo odsunięty od pracy za publiczną krytykę polityki imigracyjnej brytyjskiego rządu.

Anglik miał zostać związany z BBC aż do mistrzostw świata w 2026 roku, jednak jego przyszłość w stacji zmieniła się po zamieszczeniu w mediach społecznościowych kontrowersyjnej ilustracji uznanej za antysemicką. W efekcie prezenter odejdzie po emisji ostatniego odcinka „Match of the Day” w tym sezonie, który zaplanowano na najbliższą niedzielę.

– Uznaję błąd i zdenerwowanie, które spowodowałem, i powtarzam, jak bardzo mi przykro – napisał Lineker w oficjalnym oświadczeniu. Ostatnie miesiące jego współpracy z BBC były napięte. Lineker nie szczędził krytyki wobec nowego szefa działu sportowego, Alexa Kay-Jelskiego. W rozmowie z „The Telegraph” zasugerował, że ten „nie ma żadnego doświadczenia telewizyjnego” i zaapelował, by nie wprowadzał radykalnych zmian w kultowym programie „Match of the Day”.

Warto dodać, że Lineker był najlepiej opłacanym prezenterem w historii BBC. Zarabiał rocznie 1,35 mln funtów. Lineker przyznał, że od pewnego czasu miał przeczucie, iż BBC zmierza do zakończenia współpracy. Jak powiedział, podczas negocjacji nowego kontraktu w zeszłym roku odczuwał wyraźny sygnał, że jego obecność na antenie nie jest już mile widziana.