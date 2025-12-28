Cavani zakończył karierę! Pożegnał się emocjonalnym wpisem

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Edinson Cavani

Edinson Cavani ogłosił zakończenie kariery

Edinson Cavani w niedzielę 28 grudnia 2025 roku ogłosił zakończenie kariery. Urugwajczyk grał profesjonalnie w piłkę nożną od 2006 roku, gdy zadebiutował w Danubio FC. Przez prawie dwie dekady zachywcał kibiców na europejskich boiskach, gdzie na początku grał w barwach włoskiego Palermo. Później było Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United i Valencia. W połowie 2023 roku przeniósł się do Boca Juniors, które było jego ostatnim klubem w karierze. Dla argentyńskiego zespołu wystąpił w 79 meczach, zdobywając 28 goli.

„Dziękuję ci, piłko. Ukształtowałaś mnie, stawiałaś przede mną wyzwania, nauczyłaś mnie podnosić się po upadkach i doceniać każdy krok tej drogi. Pozwoliłaś mi spełnić marzenia, które w dzieciństwie wydawały się niemożliwe, oraz poznać niezwykłych ludzi zarówno na boisku, jak i poza nim. Nic z tego nie byłoby możliwe bez mojej rodziny, przyjaciół, kolegów z drużyny, trenerów i przede wszystkim ludzi. Miłość kibiców w każdym kraju i w każdym klubie to coś, co zabiorę ze sobą na zawsze. Odchodzę w spokoju, ze świadomością, że na każdym treningu i w każdym meczu dawałem z siebie wszystko. Z błędami, z sukcesami, ale zawsze z szacunkiem dla tego zawodu, który tak wiele mi dał” – napisał Edinson Cavani w swoim oświadczeniu.

Cavani najlepsze lata kariery spędził w Napoli i Paris Saint-Germain. W obu klubach zdobył koronę króla strzelców kolejno Serie A i Ligue 1. Z francuskim zespołem aż sześć razy wygrywał mistrzostwo ligi. Z kolei z Partenopei wygrał Puchar Włoch.