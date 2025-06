fot. Pressfocus Na zdjęciu: Afonso Sousa

Sousa wzbudza zainteresowanie. Gdzie trafi gwiazda Lecha?

Lech Poznań zakończył sezon 2024/2025 szczęśliwie, bowiem zdobył mistrzostwo Polski. Spory udział w tym sukcesie miał Afonso Sousa, absolutny lider Kolejorza oraz czołowy piłkarz całej Ekstraklasy. W 31 meczach zgromadził 13 bramek oraz 6 asyst i potwierdził, że umiejętnościami przerasta poziom polskiego podwórka. Z Poznania dochodzą sygnały, że Portugalczyk tego lata zostanie sprzedany.

Wynika to z faktu, że jego umowa obowiązuje tylko do 2026 roku, a sam Sousa chciałby spróbować swoich sił w mocniejszej lidze. Teraz nadarza się ku temu znakomita okazja, bo ma za sobą kapitalne miesiące i przyciąga konkretne zainteresowanie. Niedawno Piotr Rutkowski potwierdził, że 25-latek najprawdopodobniej odejdzie, a klub szykuje się do sprowadzenia jego następcy.

Nowe wieści w temacie przyszłości Sousy przekazał Sebastian Staszewski. Z jego informacji wynika, że gwiazdor Lecha Poznań jest wręcz rozchwytywany. Z ofertą zgłosiło się po niego RC Lens, natomiast Portugalczyk liczy na przenosiny do mocniejszej ligi. Wcześniej odrzucił propozycje Bragi oraz tureckiego Samsunsporu. Oczywiście nie zmienia to faktu, że tego lata opuści Ekstraklasę.