fot, LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze AC Milan

AC Milan może pozyskać młodzieńca z Chelsea

AC Milan według najnowszych doniesień mediów ma plan, aby pozyskać nowego gracza z Chelsea. O zainteresowaniu zawodnikiem ekipy z Premier League przez działaczy przedstawiciela Serie A wieści przekazał portal Fichajes.net.

Źródło podało, że Noni Madueke znalazł się na celowniku Rossonerich. Zawodnik ma być postrzegany w klubie z Mediolanu za atrakcyjną opcję na wzmocnienie ofensywy. 23-latek ma kontrakt ważny z ekipą ze Stamford Bridge do końca czerwca 2030 roku. Z kolei rynkowa wartość Anglika kształtuje się w wysokości 40 milionów euro.

Przedstawiciele klubu z ligi włoskiej wierzą w to, że styl gry piłkarza idealnie sprawdziłby się w Serie A. Między innymi dlatego, że szybkość gracza może odegrać ważną rolę w kontekście gry drużyny. Milan aktualnie ma być w trakcie analizy różnych opcji związanych ze sfinalizowaniem transakcji z udziałem gracza. Brany pod uwagę jest między innymi scenariusz z wypożyczeniem zawodnika, a wpływ na to ma mieć to, że klub nie musiałby wówczas ponosić dużych nakładów finansowych.

Madueke to pięciokrotny reprezentant Anglii, który do Chelsea trafił w styczniu 2023 roku. Londyńczycy wydali wówczas na transakcję z udziałem zawodnika 35 milionów euro. W trakcie trwającego sezonu Madueke wystąpił jak na razie w 28 meczach. Zdobył w nich osiem bramek i zaliczył też cztery asysty.

