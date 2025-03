Man City kontra Bayern i FC Barcelona. Kulisy walki o perełkę

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Daniel Munoz znalazł się na radarze Manchesteru City

Manchester City niewykluczone, że niebawem jeszcze bardziej obłoży linię defensywną. Wszystkie dlatego, że na radarze sterników mistrza Premier League znalazł się gracz, broniący barw Crystal Palace. Interesujące wieści na temat zawodnika przekazał portal TodoFichajes.com.

Źródło daje do zrozumienia, że Daniel Munoz mógłby wzmocnić ekipę z Etihad Stadium już latem. Jednocześnie kolumbijski zawodnik mógłby zostać docelowo następcą Kyle’a Walkera, który nie tak dawno zdecydował się na dołączenie do AC Milan. Munoz to gracz, mający idealnie pasować do profilu Man City. Zawodnik ma kontrakt ważny z klubem z Selhurts Park do końca czerwca 2027 roku. Z kolei ewentualna suma transferowa za gracza miałaby oscylować w granicach 30-40 milionów euro. Taka kwota miałaby być przystępna dla działaczy Man City.

Jasne jest jednak, że nie tylko angielski gigant zabiega o pozyskanie piłkarza. Zainteresowane transferem z udziałem Munoza są również takie kluby jak: Bayern Monachium, Chelsea czy FC Barcelona. W każdym razie przedstawiciele Man City wykazują przekonanie, że to ich projekt najbardziej przekona piłkarza i ten finalnie zdecyduje się na dołączenie do ekipy Josepa Guardioli.

36-krotny reprezentant Kolumbii w tej kampanii wystąpił łącznie w 33 meczach, notując w nich pięć trafień i pięć asyst. Na boisku zawodnik spędził blisko 2900 minut.

