Wieczysta zmieni trenera. On jednak nie obejmie klubu

Moskal jednak nie będzie trenerem Wieczystej, nowe informacje

Wieczysta Kraków miała zdominować Betclic 2. ligę i spokojnie awansować do Betclic 1. ligi. Jednak sytuacja na początku kwietnia wygląda inaczej. Z meczu na mecz piłkarze Sławomira Peszki oddalają się od pierwszych dwóch miejsc, które gwarantują bezpośredni awans. Aktualnie mają oni tyle samo punków co trzecia Polonia Bytom, a to oznacza, że zespół z Górnego Śląska może ich wyprzedzić – szczególnie, że bytomianie mają jeszcze zaległy mecz do rozegrania.

Tym samym po sobotniej porażce Wieczystej Kraków z Podbeskidziem Bielsko-Biała coraz więcej mówi się o tym, że Sławomir Peszko zostanie zwolniony przez Wojciecha Kwietnia. Samuel Szczygielski z portalu “Meczyki.pl” informował tuż po meczu, że klub obejmie Kazimierz Moskal, ale teraz nowe informacje w tej sprawie przedstawił portal “kr24.pl”. Według informacji dziennikarzy spod Wawelu Peszko zostanie zwolniony, ale nowym trenerem nie będzie wcale Kazimierz Moskal.

“Klub nie zdradza jeszcze nazwiska nowego szkoleniowca, ale jak słyszymy, decyzja została już podjęta” – napisał serwis “kr24.pl”. Tym samym rusza giełda nazwisk potencjalnych następców Sławomira Peszki. Wiadomo, że dla władz klubu problemem nie będą kwestie finansowe oraz możliwości kontraktowe dla nowego szkoleniowca.

