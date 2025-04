Krakowski sen się sypie. Wieczysta przed trenerskim wstrząsem?

fot. PressFocus Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Kazimierz Moskal kandydatem na następcę Sławomira Peszki

Wieczysta do sezonu 2024/2025 przystępowała z jasnym celem, aby wywalczyć awans do Betclic 1. Ligi. Po pierwszej części rozgrywek ekipa dowodzona przez Sławomira Peszko mogła być z siebie zadowolona, bo zakończyła 2024 rok na jednej z dwóch pierwszych pozycji. Jednocześnie nic nie wskazywało na to, że po zimowej przerwie plan związanym z awansem może być nie do zrealizowania.

Ostatnio natomiast krakowska maszyna, która zimą została jeszcze wzmocniona, zaczęła się psuć. Wieczysta w czterech ostatnich spotkaniach ligowych doznała trzech porażek i tylko raz wygrała, co sprawiło, że została dogoniona przez Polonie Bytom. Obie ekipy legitymują się bilansem 54 oczek. Ślązacy mają jednak jeszcze jeden zaległy mecz do rozegrania.

Meczyki ujawniają, że Sławomir Peszko prowadzący od września 2023 roku miał w sobotę zaliczyć mecz o swoją przyszłość w klubie. Fakt, że krakowska drużyna w niecodziennych okolicznościach przegrała z Podbeskidziem (2:3) może sprawić, że władze Wieczystej zdecydują się na wstrząs. Dziennikarz Samuel Szczygielski podał, że klub z Krakowa ma być po słowie z Kazimierzem Moskalem. Doświadczony szkoleniowiec wciąż jest związany kontraktem z Wisłą Kraków, więc w przypadku chęci przejęcia sterów nad Wieczystą musiałbym najpierw porozumieć ze sternikami Białej Gwiazdy.

Tymczasem wicelider Betclic 2. Ligi kolejne spotkanie ligowe rozegra już w niedzielę 13 kwietnia o godzinie 19:30. Zmierzy się wówczas na wyjeździe z GKS-em Jastrzębie. Dla drużyny dowodzonej przez Petera Struhara będzie to także niezwykle ważna potyczka. GKS walczy w tej kampanii o ligowy byt.

