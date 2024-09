Mecz Betclic 2. Ligi odwołany z powodu opadów deszczu

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Wieczysta Kraków – GKS Jastrzębie odwołane

Dzisiejszy mecz Betclic 2. Ligi pomiędzy Wieczystą Kraków a GKS Jastrzębie w ramach 9. kolejki został odwołany z powodu obfitych opadów deszczu. Intensywne deszcze sprawiły, że boisko stało się nieodpowiednie do gry, co zmusiło organizatorów do podjęcia decyzji o przełożeniu spotkania. Nowy termin meczu zostanie ogłoszony wkrótce.

W południowej Polsce pogoda uległa gwałtownemu pogorszeniu, a regiony przechodzą przez potężne nawałnice. Intensywne opady deszczu, silne wiatry i burze powodują znaczne zakłócenia i utrudnienia.

Wieczysta to beniaminek 2. Ligi i utrzymuje solidną formę w rozgrywkach, zajmując obecnie 4. lokatę w tabeli. Piłkarze prowadzeni przez Sławomira Peszko po udanym starcie w sezonie, pokazują, że mogą liczyć się w awansie na zaplecze PKO Ekstraklasy.

Dzisiejszy mecz z GKS Jastrzębie został odwołany ze względu na obfite opady deszczu. pic.twitter.com/dSAJ4cXKlb — KS Wieczysta Kraków (@wieczysta) September 14, 2024

Pod znakiem zapytania też stanął również mecz Zagłębia Sosnowiec z Pogonią Grodzisk Mazowiecki na trzecim szczeblu rozgrywkowym. Planowano spotkanie ma się rozpocząć w sobotę (14 września) o godzinie 18:00. – Niestety, ze względu na wciąż nasilające się intensywne opady deszczu, mecz może zostać przełożony na inny termin. Wszystkie najważniejsze decyzje będziemy przekazywać za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych – poinformował sosnowiecki klub.