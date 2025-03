PressFocus Na zdjęciu: Kacper Gach

Polonia po kolejne trzy punkty wybierze się do Bielska-Białej?

Jednym z sobotnich meczów 21. kolejki Betclic 2. ligi będzie rywalizacja z udziałem GKS-u Jastrzębie, który stara się uniknąć degradacji do niższej klasy rozgrywkowej. Aktualnie zespół jest w strefie, która nakazuje rozegranie barażu o utrzymanie.

Piłkarzom Podbeskidzia bliżej do gry o utrzymanie, ale w klubie zapewne nie porzucono marzeń o grze o awans. Aktualna strata do czołowej szóstki to siedem oczek. Wygrana w sobotę mogłaby jednak mocno poprawić sytuację klubu z Bielska-Białej.

Jak zakończy się mecz? Wygrana GKS-u Jastrzębie

Remis

Wygrana Podbeskidzia Wygrana GKS-u Jastrzębie 100%

Remis 0%

Wygrana Podbeskidzia 0% 1+ Votes

Forma GKS-u i Podbeskidzia

Za nami dopiero pierwsza kolejka w 2025 roku. Przyniosła ona kilka niespodzianek. Do tych zaliczyć można wynik spotkania w Grodzisku Mazowieckim. Piłkarze GKS-u Jastrzębie rozbili miejscową Pogoń 3:0. Tym samym ograli lidera rozgrywek. Innemu kandydatowi do awansu nie sprostało Podbeskidzie, które okazało się minimalnie słabsze od Polonii Bytom.

Mecze drużyny GKS Jastrzębie Pogoń Grodzisk Mazowiecki 0 GKS Jastrzębie 3 Mecze drużyny Podbeskidzie Bielsko-Biała Polonia Bytom 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0

Bezpośrednie mecze GKS-u i Podbeskidzia

Po raz ostatni kluby te rywalizowały w sierpniu ubiegłego roku. Wówczas nie poznaliśmy zwycięscy, ponieważ mecz zakończył się wynikiem 1:1. W sezonie 2021/2022 kluby re rywalizowały zaś w 1. Lidze. Wtedy Podbeskidzie wygrało na wyjeździe 1:0, a u siebie zremisowało 0:0.

Reklama

Kursy bukmacherów na mecz Jastrzębie – Podbeskidzie

Współczynnik na drużynę gości to 2.19. Tym samym to Podbeskidzie będzie faworytem sobotniej rywalizacji. Kurs na wygraną GKS-u Jastrzębie u bukmachera Betclic to 3.05.

Zwycięzca Strona Kursy GKS JASTRZĘBIE 3.05 REMIS 3,25 PODBESKIDZIE 2.19 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 marca 2025 16:01 .

Szanse na zwycięstwo GKS Jastrzębie R W P P P W ? 30 % Remis 28.2 % Podbeskidzie Bielsko-Biała W P W R P P ? 41.8 %

Spotkanie GKS-u z Podbeskidziem nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji. Przypomnijmy, że spotkania Betclic 2. Ligi można oglądać dzięki usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na swoim koncie. Początek meczu w sobotę 8 marca o 15:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.