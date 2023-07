fot. Imago / Borys Gogulski / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Radosław Sobolewski

Wisła Kraków w spotkaniu pierwszej kolejki zmierzy suę z Górnikiem Łęczna

Przed starciem z Zielono-czarnymi wypowiedział się trener Białej Gwiazdy

Szkoleniowiec wiślaków opowiedział między innymi o oczekiwaniach przed pierwszym spotkaniem

Sobolewski przed startem sezonu w Fortuna 1 Lidze

Wisła Kraków z jasnym celem przystępuje do nowego sezonu. Nikt przy Reymonta nie wyobraża sobie, aby Biała Gwiazda nie wywalczyła awansu do PKO Ekstraklasy. Zdaje sobie z tego sprawę szkoleniowiec 13-krotnych mistrzów Polski.

– Wydaje mi się, że to, co sobie zaplanowaliśmy, udało się zrealizować mimo kłopotów z wyjazdem na zgrupowanie. Wiadomo natomiast, że niektórzy zawodnicy dołączyli do nas w trakcie przygotowań, więc cały czas proces ich wdrażania w zespół trwa i przez pewien moment jeszcze trwać będzie – mówił Radosław Sobolewski cytowany przez WislaKrakow.com.

– Wszystko zależy teraz od udowodnienia swojej wartości właśnie na boisku. Mamy trochę inny zespół, ale myślę, że jest to mieszanka naprawdę bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że będziemy prezentować się, jeśli chodzi o styl podobnie, jak w poprzedniej rundzie, ale dołożymy do tego jeszcze większą skuteczność w grze ofensywnej. Chciałbym również, żebyśmy przestali tracić takie naprawdę głupie bramki – uzupełnił trener Wisły.

Szeregi krakowskiej drużyny wzmocnił Angel Baena. Opiekun Białej Gwiazdy zapowiedział, że Hiszpan znajdzie się w kadrze na starcie z Górnikiem. – Angel oczywiście będzie musiał powalczyć o swoje, bo przyszedł na koniec przygotowań. Jeśli natomiast chodzi o względy fizyczne, to wygląda nieźle. Jedzie z nami na mecz i jest brany pod uwagę, jeśli chodzi o grę – rzekł Sobolewski.

Starcie w Łęcznej zacznie się o godzinie 17:30.

