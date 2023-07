Górnik Łęczna – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (22.07.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Górnik Łęczna – Wisła, typy i przewidywania

Wisła Kraków uważana jest za faworyta ligi, podobnie zresztą jak było to w poprzednim sezonie. Wówczas jednak Biała Gwiazda swoje szanse na bezpośredni awans zminimalizowała przede wszystkim bardzo słabą postawą w rundzie jesiennej. Teraz będzie chciał tego uniknąć. A jednym z kroków w tym kierunku jest zwycięstwo w Łęcznej. Wiślacy przystąpią do tego meczu w roli faworyta i jeżeli zagrają na miarę swojego potencjału, to powinni do Krakowa wraca z kompletem punktów.

Górnik Łęczna – Wisła, ostatnie wyniki

Wisła ostatni sezon zakończyła na czwartym miejscu w tabeli, dzięki czemu uzyskała prawo gry w barażach o awans do Ekstraklasy. Walka o powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej zakończyła się jednak niepowodzeniem. W rozpoczynającym się sezonie podopieczni Radosława Sobolewskiego, będąc faworytami ligi, podejmą kolejną próbę. W ramach przygotowań rozegrali cztery sparingowe spotkania. Odnieśli dwa zwycięstwa (3:2 ze Stalą Mielec, 2:1 z Hapoelem Beer Szewa), zanotowali jeden remis (0:0 z Zagłębiem Sosnowiec) i doznali jednej porażki (0:2 z Polonią Bytom).

Górnik Łęczna w poprzednich rozgrywkach uplasował się na 12. miejscu w tabeli. Ambicje Górnika są jednak znacznie większe. Wyniki drużyny uzyskane w sparingowych meczach nie mogą jednak napawać optymizmem jej kibiców. W trzech spotkaniach Górnik nie tylko nie odniósł zwycięstwa, ale nie zdobył nawet jednego gola – 0:1 z Widzewem Łódź, 0:0 z Omonią Nikozja i 0:1 z Hapoelem Beer Szewa).

Górnik Łęczna – Wisła, historia

W poprzednim sezonie obie drużyny podzieliły się wygranymi. W jesiennej konfrontacji w Krakowie górą był Górnik, który wygrał 2:1. Bramki dla gości strzelali w tym meczu Grzeszczyk i Krykun, natomiast trafienie dla Wisły zaliczył Szot.

Biała Gwiazda zrewanżowała się w drugiej rundzie, pewnie wygrywając 3:0 w Łęcznej. Na listę strzelców wpisywali się Żyro, Szot i Młyński.

Górnik Łęczna – Wisła, kursy bukmacherskie

Górnik Łęczna – Wisła, kto wygra?

Górnik Łęczna – Wisła, przewidywane składy

W obu zespołach doszło do sporych zmian kadrowych. W zespole gospodarzy prowadzonym przez Ireneusza Mamrota w nowym sezonie zobaczymy między innymi Adama Deję czy Lukasa Klemenza.

Wisła latem pożegnała się natomiast ze swoim najlepszym zawodnikiem w poprzednim sezonie Luisem Fernandez. Z klubu odeszli także James Igbekeme, Alex Mula, Piotr Starzyński i Zdenek Ondrasek. Dołączyli do niego z kolei Jesus Alfaro, Dawid Olejarka, Alvaro Raton, Eneko Satrustegui, Szymon Sobczak i przede wszystkim Goku, który ma zostać następcą Fernandeza.

Górnik: Gostomski – Zbozień, Klemenz, De Amo, Dziwniel – Kreyziu, Żyra – Starzyński, Deja, Kozak – Roginić

Wisła: Raton – Jaroch, Łasicki, Satrustegui, Junca – Duda, Basha – Villar, Goku, Alfaro – Rodado

Górnik Łęczna – Wisła, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie 1. kolejki pierwszej ligi pomiędzy zespołami Górnika Łęczna i Wisły Kraków rozpocznie się o godzinie 17:30. Mecz będzie transmitowany na kanale Polsat Sport Extra.

