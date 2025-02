Wisła z finansowymi problemami. Królewski potwierdza plotki

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła nie płaci na czas. Królewski potwierdza

Wisła Kraków do rundy wiosennej Betclic 1. ligi przystąpiła ze sporymi aspiracjami. Zespół Białej Gwiazdy liczył bowiem na to, że już od pierwszego meczu uda się powrócić na zwycięską ścieżkę i włączyć się do walki o strefę barażową. Na razie jednak po inauguracji sezonu myśli te trzeba odrzucić. Wszystko bowiem przez fakt, że ekipa Mariusza Jopa przegrała w weekend przed własną publicznością 0:1 ze Zniczem Pruszków.

Okazuje się jednak, że nie jest to jedyny problem, który w ostatnim czasie spotyka zespół spod Wawelu. Od jakiegoś czasu w środowisku krążyły bowiem plotki, że Biała Gwiazda ma problem z regularnym regulowaniem płatności wobec swoich piłkarzy. Do tej pory były to jednak medialne doniesienia, ale teraz oficjalny głos w tej sprawie zabrał sam Jarosław Królewski, który w rozmowie z “Gazetą Krakowską” potwierdził, że aktualnie Wisła ma pod względem płatności pewne problemy.

– Nie ma tutaj tajemnicy – niespodziewana płatność z 2003 roku, którą musieliśmy uregulować, spowodowała nam perturbacje w budżecie. Mamy teraz trudniejszy okres, szczególnie, że nie gramy meczów. I nie będę krył, że mamy zaległości w wypłatach dla zawodników. Mamy jednak tak zbudowane relacje, że piłkarze wiedzą, kiedy i jak chcemy zarządzić tym problemem – powiedział sternik Wisły Kraków Jarosław Królewski dla “Gazety Krakowskiej”.

