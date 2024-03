Oficjalnie: Socios Wisła znów pomoże klubowi. Celem jest awans

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły w meczu z Miedzią

Jarosław Królewski niedawno poprosił stowarzyszenie Socios Wisła Kraków o pomoc finansową

W środę wieczorem stowarzyszenie opublikowało odpowiedź

Jednocześnie podsumowano, ile wynosi łączne wsparcie, przekazywane przez lata klubowi

“Liczymy, że nasze wsparcie pomoże osiągnąć upragniony cel”

Wisła Kraków spędza drugi sezon w Fortuna 1 Lidze. To, rzecz jasna, rozczarowujący wynik. Zarówno dla pracowników klubu, jak i kibiców. Obecnie, jednak, Biała Gwiazda znajduje się na dobrej drodze do tego, by co najmniej zagrać w barażach. Zajmuje bowiem czwartą lokatę, ze stratą czterech punktów do drugiej Arki Gdynia.

Jarosław Królewski zwrócił się do stowarzyszenia Socios Wisła Kraków o wsparcie finansowe. W środę owo stowarzyszenie opublikowało odpowiedź.

💥💥💥 W finałowym głosowaniu @SociosWisla wspólnie zdecydowaliśmy, że pozytywnie odpowiemy na wniosek prezesa TS Wisła Kraków SA, Jarosława Królewskiego, w którym poprosił on nasze Stowarzyszenie o wsparcie w finansowaniu bieżących wydatków klubu. Pomoc Socios Wisła w tym bardzo… pic.twitter.com/vJz2IWYG82 — Socios Wisła Kraków (@SociosWisla) March 20, 2024

Wisła Kraków otrzyma dodatkowe 1,5 miliona złotych. “Socios” podkreślają, iż liczą, że ta kwota pomoże w wywalczeniu upragnionego awansu. Jednocześnie reprezentanci stowarzyszenia nie omieszkali wyliczyć, że klub otrzymał już wsparcie wynoszące niemal osiem milionów złotych na przestrzeni lat. To wsparcie w przeszłości pomogło, między innymi, zbudować nowy sklep Białej Gwiazdy czy rozpocząć przebudowę stadionu.

W najbliższy piątek Wisła rozegra mecz towarzyski przeciwko Stali Rzeszów.

Czytaj więcej: Tak gra reprezentacja Polski. Jaki system wybierze Michał Probierz?