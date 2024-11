Wisła Kraków ma jeden cel. Stanowcza deklaracja Królewskiego

Wisła Kraków regularnie w meczach pierwszej ligi traci punkty i w konsekwencji zajmuje dopiero jedenaste miejsce w tabeli. Jarosław Królewski przekonuje, że nadrzędnym celem pozostaje awans do Ekstraklasy. Nie liczy się styl, w jakim Biała Gwiazda ma go osiągnąć.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Awans do Ekstraklasy za wszelką cenę

Wisła Kraków rozpoczęła niedawno swój trzeci sezon w pierwszej lidze. Ponownie jest jednym z głównych kandydatów do awansu do Ekstraklasy. Na początku kampanii jej terminarz był jednak mocno napięty z uwagi na udział w eliminacjach do europejskich pucharów. Zespół prowadzony wówczas jeszcze przez Kazimierza Moskala dotarł do czwartej rundy eliminacji, gdzie okazał się słabszy od Cercle Brugge. Zmagania w Europie z pewnością miały wpływ na postawę Białej Gwiazdy na krajowym podwórku, gdzie potykała się zdecydowanie zbyt często.

Ostatnie tygodnie są dla niej bardziej udane, choć wpadek dalej nie udaje się unikać. W poniedziałek faworyzowana Wisła tylko zremisowała bezbramkowo przed własną publicznością z GKS-em Tychy. W ligowej tabeli zajmuje jedenaste miejsce, a do pierwszej Termaliki traci aż 16 punktów. Rozegrała dwa spotkania mniej, lecz mimo to jej dyspozycja jest rozczarowująca.

Zapytany o cel na ten sezon prezes Jarosław Królewski przekonuje, że Wisła ma wywalczyć awans do Ekstraklasy. Nieistotny jest natomiast styl, w jakim to osiągnie.

Awans. Awans. Awans. Nie ważne jak, z którego miejsca czy którą częścią ciała przepchnięty czy z jakim stylem. Jest możliwy i będziemy o niego walczyć. — Jaroslaw Krolewski (@jarokrolewski) November 4, 2024

W tym samym wątku Królewski skonfrontował się także z komentarzami dotyczącymi tego, że przed sezonem oraz na jego początku głosił zupełnie inne tezy. Wisła miała wówczas skupić się na punktowaniu, a awans osiągnąć w ciągu dwóch lat. Plan zmienił się natomiast po zwolnieniu Moskala i zastąpieniu go Mariuszem Jopem.