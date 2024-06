Wisła Kraków jest bliska pierwszego letniego wzmocnienia. W ramach transferu gotówkowego do Białej Gwiazdy ma trafić Olivier Sukiennicki, który wywalczył ze Stalą Stalowa Wola awans do I Ligi - donosi Dawid Dobrasz z portalu Meczyki.pl.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Wisła wzmacnia środek pola

Wisła Kraków rozpoczyna przygotowania do kolejnego sezonu. We wtorek potwierdzono, że nowym trenerem został Kazimierz Moskal, który w przeszłości dwukrotnie wprowadzał ŁKS Łódź do Ekstraklasy. W Krakowie wierzą, że dokona tego po raz kolejny, tym razem prowadząc Białą Gwiazdę.

Po nieudanej kampanii Wisła ma zmienić politykę transferową. Na próżno liczyć na kolejny zaciąg z Hiszpanii, gdyż ze stanowiskiem dyrektora sportowego pożegnał się Kiko Ramirez. Teraz do krakowskiego klubu mają trafiać głównie piłkarze z Polski, którzy mają doświadczenie z gry w niższych ligach. Dawid Dobrasz na łamach portalu Meczyki.pl donosi, że triumfator Pucharu Polski finalizuje pierwszy letni transfer. Do drużyny ma dołączyć 21-letni Olivier Sukiennicki.

Wisła sprowadzi pomocnika Stali Stalowa Wola w ramach transferu definitywnego, który wyniesie 250 tysięcy złotych. Taka bowiem kwota odstępnego widnieje w jego umowie. Sukiennicki był w sezonie 2023/2024 jednym z najważniejszych piłkarzy zespołu, który po wygranych barażach wywalczył awans do I Ligi. Zdaniem wielu 21-latek przewyższał poziomem rozgrywki drugiej ligi, stąd zainteresowanie Białej Gwiazdy.

Sukiennicki występował w rezerwach Rakowa Częstochowa, skąd w 2023 roku trafił do Stali Stalowa Wola. W sezonie 2023/2024 zaliczył 29 spotkań we wszystkich rozgrywkach, gromadząc bramkę oraz cztery asysty. Środek pola to jedna z pozycji w Wiśle, które wymagają wzmocnień przed startem nowej kampanii.