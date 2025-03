fot. PressFocus Na zdjęciu: Ruch Chorzów - Wisła Płock

Ruch Chorzów wciąż bez wygranej w 2025 roku

Ruch Chorzów przed sobotnim starciem ligowym w 2025 roku miał na koncie tylko jedno zwycięstwo, które jednak odniósł w Pucharze Polski z Koroną Kielce (2:0). Tymczasem w Betclic 1. Lidze ekipa Dawida Szulczka zaliczyła po zimowej przerwie dwie porażki i dwa remisy.

Na drodze Niebieskich stanęła natomiast Wisła Płock, mająca duży apetyt na to, aby wywalczyć awans do elity. Nafciarze do batalii z 14-krotnym mistrzem Polski podchodzili rozpędzeni, mogąc pochwalić się trzema kolejnymi wygranymi z rzędu.

Pierwsza część rywalizacji na Stadionie Śląskim z udziałem obu ekip nie była pasjonującym widowiskiem. Goście zaprezentowali się z bardzo ostrożnej, nie chcąc narazić się na kontry przeciwnika. Następstwem tego było zero celnych strzałów w szeregach Wisły. Chorzowianie natomiast podjęli dwie próby, ale żadna z nich nie skończyła się golem. Finalnie pierwsza połowa zakończyła się remisem.

Ogólnie w trakcie pierwszej odsłony nieco więcej działo się na trybunach, gdzie szalikowcy obu ekip dążyli do konfrontacji. Niemniej służby ochrony finalnie skutecznie zapobiegły eskalacji konfliktu i grupy stworzone z najbardziej napastliwych osób zostały w miarę szybko rozpędzone.

Mały chaos na trybunach Stadionu Śląskiego się zrobił 😲 pic.twitter.com/a9Hr46kaS9 — Luka Pawlik 🇵🇱 🇮🇹 (@LukaPawlik) March 15, 2025

Tymczasem w 58. minucie sędzia Tomasz Musiał podyktował rzut karny dla ekipy z Płocka po rzekomym przewinieniu Bartłomieja Barańskiego na Dominiku Kunie. W każdym razie po weryfikacji VAR arbiter wycofał się ze swojej decyzji, anulując jedenastkę.

Niebiescy i Nafciarze bez fajerwerków

Druga połowa nie była pokazem ultraofensywnej postawy z obu stron. Nie tylko brakowało soczystych strzałów, ale i dośrodkowań, po których Daniel Szczepan czy Jorge Jimenez mogliby coś wykorzystać. Co prawda zespoły miały celne próby na bramkę, ale kompletnie pozbawione siły, co skutkowało tym, że bramkarze nie mieli kłopotu z ich obroną.

Do końca zawodów rezultat nie uległ zmianie i mecz zakończył podziałem punktów. Ruch zaliczył siódmy remis, z kolei dla płocczan było to ósme tego typu rozstrzygnięcie. Po reprezentacyjnej przerwie drużyna z Chorzowa zagra na wyjeździe z Górnikiem Łęczna. Z kolei Wisłę czeka potyczka z GKS-em Tychy.

Ruch Chorzów – Wisła Płock 0:0