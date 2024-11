fot. PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Jarosław Skrobacz i Dawid Szulczek o spotkaniu Ruch Chorzów – Odra Opole

Ruch Chorzów rozmontował totalnie defensywą Odry Opole w piątkowy wieczór. 14-krotni mistrzowie Polski pokonali Niebiesko-czerwonych różnicą sześciu trafień (6:0), wracając jednocześnie na zwycięski szlak po przegranej z Polonią Warszawa (0:1). Ekipa z Chorzowa dzięki wygranej nad Odrą może pochwalić się pięcioma z rzędu zwycięstwami. Po zakończeniu rywalizacji trenerzy obu ekip wypowiedzieli się na temat potyczki na pomeczowej konferencji prasowej cytowanej na platformie X przez dziennikarza Karola Bugajskiego z Onet Przeglądu Sportowego.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

Jarosław Skrobacz (trener Odry Opole): – Przykro mi trochę, bo to kolejny mecz, w którym wysoko przegrywamy. Poziom, który pokazaliśmy w defensywie, jest zaprzeczeniem tego, co było do tej pory, gdy wydawało się, że już ustabilizowaliśmy i może to wyglądać lepiej. Nie ma normalnego wytłumaczenia na tego gola straconego w 30. sekundzie, a później buło już coraz gorzej i mecz się ułożył, jak ułożył. Szósty gol, wejście Myszora, najlepiej świadczy, jak to wyglądało.

Dawid Szulczek (trener Ruchu Chorzów): – Z Polonią Warszawa wiele rzeczy robiliśmy wolniej, a dziś wróciliśmy do tego, co było przed przerwą na kadrę. Wszystko w przyspieszonym tempie, kontrolowaliśmy mecz. Cieszy, jak kompleksowo podchodziliśmy do działań z piłką. Staramy się dawać wsparcie Miłoszowi Kozakowi, drużyna też bardzo mu pomaga i wiele rzeczy ułatwia. Miłosz jest na swój sposób wyjątkowy, ale dzięki tej pomocy kolegów wspólnie interpretujemy grę tak, jak chcemy. Bartłomiej Barański? Nie wyobrażam sobie, że odejdzie. Gdzie mu będzie mu lepiej? Pod moją wodzą strzelił pięć goli w 500 minut. Fajny dzieciak. Mocno eksponujemy jego atuty, służy mu granie w Ruchu.

Chorzowski zespół czasu na radość nie ma dużo, bo już w środę zmierzy się z Unią Skierniewice w Pucharze Polski. Z kolei za tydzień w ramach 19. kolejki Betclic 1. Ligi zmierzy się na wyjeździe ze Zniczem Pruszków. Z kolei Odrę czeka starcie z Pogonią Siedlce.

