Trener Ruchu nie żałuje swojego wyboru. “To było ważne”

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Janusz Niedźwiedź

Janusz Niedźwiedź o pracy w Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów na starcie sezonu ligowego w Betclic 1 Lidze jest dużą niewiadomą. Z jednej strony Niebiescy poczynili kilka ciekawych wzmocnień. Z drugiej nowi gracze będą potrzebować czasu na to, aby automatyzmy w grze zaczęły działać. Tymczasem ostatnio na temat pracy w klubie z Chorzowa wypowiedział się trener Janusz Niedźwiedź w rozmowie z TVPSport.pl.

Opiekun chorzowskiej ekipy w końcówce poprzedniej kampanii przez długi czas nie chciał deklarować czy zostanie w klubie z Chorzowa. To rodziło spekulacje, że trener Niedźwiedź może chcieć spróbować swoich sił w innym klubie. Pojawiały się medialne doniesienia łączące byłego trenera Widzewa Łódź z Cracovią. Sam zainteresowany wprost jednak powiedział, że nigdy nie brał tego pod uwagę.

– Gdy przychodziłem do klubu, miałem świadomość, że klub jest w bardzo trudnej sytuacji. Miałem w sobie wiarę i przekonanie, że się utrzymamy aż do momentu, gdy straciliśmy matematyczne szanse. Kontrakt podpisałem na 1,5 roku, co jest wyraźnym sygnałem, że będę chciał kontynuować pracę w Ruchu bez względu na wynik. Dla mnie to było ważne również w kontekście utrzymania jakiejkolwiek stabilności klubu oraz drużyny i dzięki temu przekonania części zawodników do pozostania w zespole. To był świadomy wybór, którego nie żałuję – mówił Niedźwiedź w rozmowie z Maciejem Rafalskim z TVPSport.pl.

W najbliższy piątek chorzowianie zmierzą się z Odrą Opole w pierwszej kolejce Betclic 1 Ligi. Spotkanie zacznie się o godzinie 20:30.

