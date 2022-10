fot. PressFocus Na zdjęciu: Rafał Górak

GKS Katowice w tym sezonie jest niepokonany w Fortuna 1 Lidze już od siedmiu spotkań. Trójkolorowi będą chcieli kontynuować passę meczów bez porażki w sobotni wieczór, mierząc się na wyjeździe z Ruch Chorzów. Swoimi oczekiwaniami względem spotkania podzielił się trener teamu z Bukowej.

Arcyciekawie zapowiada się sobotnie starcie Ruch Chorzów – GKS Katowice

Przed meczem na stadionie przy Cichej wypowiedzieli się trener Rafał Górak i zawodnik Rafał Figiel

Mecz odbędzie się o 17:30

Derby Śląska: Ruch Chorzów – GKS Katowice

GKS Katowice zagra z Ruchem Chorzów po raz pierwszy od 2018 roku. Ogólnie na obiekcie w Chorzowie zespoły rywalizowały ze sobą 26 razy. W dziesięciu spotkaniach górą byli Niebiescy, 12 starć zakończyło się remisem i cztery zwycięstwa zaliczyli Trójkolorowi.

– Zarówno dla mnie, jak i dla moich piłkarzy to bardzo duże wyzwanie. Musimy się do niego przygotować w taki sposób, by nie być nijacy w działaniach ofensywnych. Musimy być dobrze zorganizowani i szukać swoich szans. Nie będzie łatwo, ale GieKSa pojedzie tam gotowa do walki – przekonywał Rafał Górak cytowany przez GKSKatowice.eu.

Jedną z kluczowych postaci katowiczan w tej kampanii jest Rafał Figiel. Doświadczony defensywny pomocnik zdaje sobie sprawę z tego, jak duży ciężar gatunkowy towarzyszy meczom Ruch – GKS.

– Takiemu starciu zawsze towarzyszy wyjątkowa otoczka. Ja jestem pewny swoich umiejętności i wierzę, że każdy z nas ten ciężar udźwignie, mimo, że tam praktycznie wszyscy będą przeciwko nam. Jeśli chcemy coś znaczyć w tej lidze, to musimy być na takie starcia gotowi i po prostu takie mecze wygrywać – powiedział Figiel.

Spotkanie na stadionie przy Cichej odbędzie się o 17:30.

