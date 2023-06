Tomasz Jodłowiec: chcę odwlec ten moment jak najdłużej

PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Jodłowiec

Tomasz Jodłowiec udzielił wywiadu w którym mówi m.in. o ewentualnym końcu kariery

Były reprezentant Polski skomentował także swoją grę w Legii Warszawa

37-latek występuje obecnie na poziomie Fortuna 1. ligi

“Najważniejsze, że jeszcze mogę się cieszyć z gry w piłkę”

Tomasz Jodłowiec, to bez wątpienia jedna z najbardziej utytułowanych postaci na poziomie Ekstraklasy w ostatnich latach. 49-krotny reprezentant Polski ma na swoim koncie m.in. siedmiokrotne mistrzostwo kraju i pięciokrotny triumf w Pucharze Polski. Obecnie pomocnik występuje w Podbeskidziu Bielsko-Biała w Fortuna 1. lidze. Teraz opowiedział o ewentualnym końcu kariery i ocenił grę w Legii Warszawa.

– Gram w klubie z moich rejonów, można powiedzieć że wróciłem do domu, w rodzinne strony. Najważniejsze, że jeszcze mogę się cieszyć z gry w piłkę. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś czas będzie mi dane grać w piłkę, wszystko zależy od zdrowia. Obecnie czuję się bardzo dobrze. Wiem, że mam 37 lat czyli sporo, ale póki będę się dobrze czuł, to nie będę myślał o końcu kariery. Jak zdrowia zabraknie, to trzeba będzie pomyśleć o zawieszeniu butów na kołku, ale chcę odwlec ten moment jak najdłużej. Nie wiem kiedy ten koniec nastąpi, może za miesiąc, może za dwa lata. Ale gdy już się to wydarzy, to chciałbym być nadal związany z piłką. – mówi w rozmowie z portalem Legia.Net Tomasz Jodłowiec.

– Miałem oferty z zachodnich lig, ale zadawałem sobie pytanie – czy trafiłbym do klubu z tak dużego miasta jak Warszawa, czy wygrywałbym z tym klubem mistrzostwo Polski, grałbym z nim w fazie grupowej Ligi Europy czy Ligi Mistrzów? Raczej o taki klub w zachodniej lidze byłoby trudno, a w Legii to miałem – wspomina 37-latek w tej samej rozmowie z Legia.Net.

– Oglądam i zawsze jej kibicuję i życzę mistrzostwa Polski i Pucharu Polski. Najlepiej by tak działo się co sezon. Tak było gdy ja grałem w Legii i tak może być dalej. Zżyłem się z Legią i jej kibicuję w ekstraklasie – dodał były reprezentant Polski.

Umowa 37-letniego Jodłowca z Podbeskidziem wygasa 30 czerwca 2023 roku. Według naszych informacji klub skłania się ku opcji przedłużenia umowy z piłkarzem na następny sezon.

